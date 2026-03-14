Enciende alarmas otra riña en una preparatoria

Hubo una pelea al exterior del CBTis 119, lo que derivó en rumores de la posible presencia de un arma de fuego.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Autoridades educativas descartaron la presencia de un arma de fuego durante una riña registrada este viernes al mediodía en las inmediaciones del CBTis 119, luego de revisar las cámaras de videovigilancia del plantel tras versiones que circularon entre estudiantes.

El incidente ocurrió durante el cambio de turno, cuando se presentó una confrontación entre alumnos en el exterior de la institución, lo que generó la intervención inmediata de personal directivo, docentes y del área de orientación educativa.

La Dirección del plantel informó que los estudiantes involucrados se encuentran en buen estado y no presentaron lesiones, luego de que se controló la situación dentro de los protocolos internos de atención.

De manera paralela se realizó el reporte al número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal, quienes colaboraron con la revisión del sistema de videovigilancia que tiene vista hacia las áreas exteriores del centro educativo.

Tras analizar las grabaciones, autoridades confirmaron que en ningún momento se observa la presencia ni el uso de un arma de fuego durante el altercado, por lo que se descartó ese señalamiento.

La Dirección del CBTis 119 indicó que continuará el seguimiento del caso para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, aplicar las medidas correspondientes conforme a la normatividad escolar, además de reforzar los protocolos de seguridad y las acciones de prevención dentro de la comunidad estudiantil.