Intentaba ganar el paso y le dan un “guamazo”

Así quedaron las unidades tras el percance

Por Alfredo Peña

Fotos Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un conductor que intentó ganarle el paso a otro provocó un accidente vehicular frente a la tienda Elektra, en la calle Alberto Carrera Torres, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance ocurrió pasado el mediodía en el cruce de las calles Cero y Dos Ceros, en la colonia Alberto Carrera Torres.

Elementos de Tránsito que acudieron al lugar descartaron que hubiera heridos.

El presunto responsable es el conductor de un vehículo Chevrolet Cobalt, el cual circulaba de poniente a oriente por la calle Alberto Carrera Torres.

Al llegar a la altura del establecimiento, intentó meterse al estacionamiento e invadió el carril contrario, lo que originó el choque.

En sentido contrario, de oriente a poniente, transitaba una camioneta Toyota de modelo antiguo, cuyo conductor no pudo evitar el impacto contra el costado derecho del Cobalt.

Las autoridades viales tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente.

No se registraron lesionados, únicamente daños materiales.