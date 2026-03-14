Isaac Del Toro amarra el ‘Tridente’ de campeón para la última etapa de la ‘Carrera de los dos mares’

Isaac Del Toro levantará por primera vez en su carrera el ‘Tridente’ de campeón tras su victoria en la ‘Carrera de los dos mares’

MÉXICO.- Isaac Del Toro (UAE) aseguró este sábado el ‘Tridente’ de campeón de la Tirreno-Adriático tras una exhibición en la etapa reina de la llamada ‘Carrera de los dos mares’. El mexicano se llevó la victoria luego de lanzar un ataque en el ascenso final que dejó atrás al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA).

En la última etapa del domingo, Del Toro levantará por primera vez en su carrera el ‘Tridente’ de campeón. Su actuación durante toda la semana lo respalda, aunque su manejo de la jornada decisiva será uno de los momentos más recordados de esta edición.

Cuando Pellizzari lanzó un segundo ataque en los metros finales y Del Toro no respondió de inmediato, pareció que el deportista no tenía fuerzas. Sin embargo, en realidad estaba esperando el momento exacto para contraatacar, lanzar un doble golpe y quedarse con la etapa más exigente, además de asegurar el título.

Del Toro se levantó en el tercer ascenso al Muro della Madonna delle Carceri, en Camerino —una subida de 3 kilómetros con pendiente media de 8.8 % y rampas de hasta 18 %—. Allí superó primero a Pellizzari y luego sostuvo un duelo final con Jorgenson.

El resultado fue un último cambio de ritmo que le permitió cruzar la meta en solitario, con los brazos en alto, y consolidar una ventaja de 42 segundos en la clasificación general sobre Pellizzari y uno más sobre Jorgenson, sus principales rivales durante toda la semana.

Diego Pablo Sevilla, rey de la montaña

Por segunda etapa consecutiva, la fuga inicial hizo mucho daño. En una jornada preparada para montañistas, dura por su exigencia desde el inicio con el ascenso al Sasotetto apenas a 50 kilómetros del inicio, Muhlberger y Braz Afonso consiguieron marcharse en solitario hasta casi los últimos momentos.

Se formó primero un grupo de siete corredores. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM), Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Walter Calzoni (Pinarello Q36.5), Timo Kielich (Visma) y Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se atrevieron pese a la dificultad de la etapa.

Y llegaron con casi 4 minutos de ventaja respecto a un pelotón tranquilo justo al inicio del ascenso al Sasotetto, con el Valico di Santa Maria Maddalena (13.1 km al 7.3%), el más icónico de esta ‘Carrera de los dos mares‘ y el más exigente, conquistado por Timo Kielich.

El belga sumó 15 puntos en la clasificación por una ‘Maglia Verde‘ ya sentenciada, en manos oficialmente del español Diego Pablo Sevilla (Polit VisitMalta), campeón de la montaña sin discusión, autor de varias escapadas en las primeras etapas que le permitieron llegar holgado a esta, siempre vestido de verde.

Superada la mayor subida de la edición en el inicio de la jornada, llegó la verdadera dificultad con la triple subida al Muro della Madonna delle Carceri para llegar a la meta en Camerino con toda esa fatiga en las piernas.

Exhibición y ‘Tridente’ para Del Toro

Con los fugados aún al frente de la carrera, el francés Julian Alaphilippe (Tudor) agitó el pelotón al aumentar el ritmo e impulsar la persecución.

El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) tomó entonces la iniciativa. Tras una Tirreno-Adriático discreta, lanzó un ataque para alcanzar a los escapados, que a 55 kilómetros de la meta estaban divididos en dos grupos: Braz Afonso y Mühlberger por delante, seguidos por Ganna, Calzoni, Kielich y Silva. En ese intento, Carapaz dejó atrás a Albanese, que formaba parte de la fuga inicial.

Carapaz logró conectar con el grupo perseguidor, pero no pudo balcanzar a los dos líderes. A 37 kilómetros de la meta, el pelotón volvió a reagruparse, dejando nuevamente al frente a Braz Afonso y Mühlberger, quienes resistieron casi hasta el final, hasta que fueron neutralizados justo antes de la última subida.

En ese punto comenzaron los ataques de los favoritos. El irlandés Ben Healy (EF Education) se lanzó en solitario durante algunos metros. Giulio Pellizzari fue el primero en responder, lo que provocó la reacción de Isaac Del Toro. Mientras Healy seguía al frente, el esloveno Primoz Roglic tomó el relevo de su compañero Pellizzari, quien guardó fuerzas para lanzar otro ataque a un kilómetro de la meta, ya en plena subida.

Del Toro no respondió de inmediato y por un momento pareció quedarse sin fuerzas. Incluso miró hacia atrás en varias ocasiones, como sorprendido por el movimiento del italiano. Sin embargo, el mexicano solo esperaba el momento preciso para atacar.

Ese momento llegó a 600 metros de la meta. Del Toro lanzó su ofensiva definitiva, neutralizó a Pellizzari y dejó sin opciones a Matteo Jorgenson, quien incluso fue superado en la meta por el danés Tobias Halland Johannessen (Uno-X), segundo en la etapa.

La séptima y última etapa pondrá el broche a esta edición de la Tirreno-Adriático entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto, un recorrido mayormente plano y sin grandes dificultades, ideal para que Del Toro luzca la ‘Maglia Azzurra’ y levante el ‘Tridente’ que ya tiene prácticamente asegurado.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL