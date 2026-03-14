Madre de José Ángel Bichir revela la causa de su depresión: “Tenía ya un rato de no trabajar y eso lo tenía triste”

Su madre aseveró que son muy unidos y que "él tiene apoyo emocional de su familia"

MÉXICO.- José Ángel Bichir ha logrado consolidar su carrera artística en el mundo del espectáculo por su talento, carisma y también por pertenecer a una de las dinastías más reconocidas dentro del medio: “Los Bichir”.

Es hijo de Odiseo Bichir y saltó a la fama desde muy pequeño; desde entonces ya robaba corazones. Su talento lo ha llevado a participar en proyectos como ‘Cachito de cielo’, ‘Amor sin reserva’, ‘José José‘ y ‘Sexo, pudor y lágrimas‘.

Lamentablemente, el día de ayer el actor de 38 años sufrió un accidente y tuvo que ser hospitalizado de urgencia debido a la gravedad de sus lesiones. Al lugar lo fueron a ver sus padres y su madre Patricia Pascual, quien concedió una entrevista para los medios que se encontraban afuera del lugar.

“Estoy bien. Dando gracias a Dios que… que está bien”, dijo Patricia Pascual.

#tvnotas ♬ sonido original – Revista TVNotas @tvnotas Doña Patricia Pascual, mamá de José Ángel Bichir, informó que por el momento su hijo permanece sedado debido a los fuertes dolores tras el accidente. También negó que el actor estuviera tomando medicamentos por alguna situación específica, aunque reconoció que atravesaba un momento de depresión por la falta de trabajo. Señaló que su papá permanecerá con él para cuidarlo durante su recuperación. 📹: Juan Pablo Méndez #joseangelbichir

Madre de José Ángel Bichir revela la causa de su depresión: “Tenía ya un rato de no trabajar y eso lo tenía triste”

Ahí aseguró que su hijo no tomaba pastillas ni nada y aclaró que no hablaría mucho de lo sucedido; que su hijo sería el encargado de hablar de lo que pasó cuando se recupere. Adelantó que lanzarán un comunicado agradeciendo y hablando de lo que se llama depresión. Al ser cuestionada sobre si su hijo tenía depresión, confesó que creía que sí.

“Tenía ya un rato de no trabajar y eso lo tenía triste”, declaró Patricia Pascual.

Aclaró que siempre le han brindado todo el apoyo a su hijo y que le están pidiendo que atienda su estado de ánimo, porque no toma ningún tipo de terapia ni medicamento y su papá también lo apoya mucho. Incluso desmintió que hubiera un alejamiento entre Odiseo y su hijo, como lo dijo alguna vez José Ángel.

“Ellos se hablaban todos los días, ellos estaban muy cerca. Igual su tío, igual Bruno, son una familia que están muy unidos junto conmigo. Afortunadamente, él tiene apoyo emocional de su familia y aquí está su madre”, resaltó Patricia Pascual.

Y agregó «la salud mental es como cualquier otro tema en donde debemos ser sensibles para apoyarlos, para estar».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO