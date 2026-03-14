Más de 40 mil predios abandonados enfrentan procesos legales por adeudo de predial en Victoria

La funcionaria aclaró que, aunque no se han aplicado embargos, continúan activos procedimientos jurídicos para que los contribuyentes regularicen su situación fiscal.

Por Salvador Valadez C.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La tesorera municipal de Victoria, María Guadalupe de los Reyes Acosta, informó que alrededor de 40 mil predios ubicados en la capital del estado, cuyos propietarios han dejado de atender sus obligaciones fiscales, cuentan ya con procedimientos legales iniciados en el departamento jurídico del Ayuntamiento.

Explicó que estas acciones se implementan después de agotar los mecanismos de notificación a quienes figuran como responsables de las propiedades. Sin embargo, en numerosos casos los avisos han sido ignorados, lo que ha obligado a la autoridad municipal a iniciar procesos de cobranza por el adeudo del impuesto predial.

De los Reyes Acosta señaló que, pese a esta situación, más de 50 mil propietarios han cumplido con el pago de dicha contribución durante el presente año. Este comportamiento ha permitido mejorar la recaudación municipal en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Detalló que hasta el momento se han captado más de 32 millones de pesos por concepto de predial, de una meta anual estimada en más de 70 millones de pesos. Los recursos, indicó, se destinan principalmente a la prestación de servicios públicos y a la ejecución de obras prioritarias que benefician a la población de Victoria.

La funcionaria aclaró que, aunque hasta ahora no se han aplicado embargos a contribuyentes morosos, sí se mantienen activos diversos procedimientos jurídicos de cobranza con el objetivo de que los propietarios regularicen su situación fiscal.

Añadió que una de las principales dificultades radica en que muchos de los dueños de estos predios no residen en la ciudad, lo que complica su localización. En esos casos, el Ayuntamiento coloca avisos en los terrenos para notificar el adeudo y establecer un plazo para atender el requerimiento.

Finalmente, la tesorera municipal destacó que, tanto en el sector privado como en el público, la mayoría de los contribuyentes mantiene sus pagos al corriente, lo que refleja —dijo— una mayor conciencia sobre la importancia del impuesto predial para el desarrollo de la infraestructura urbana y la operación de los servicios municipales.