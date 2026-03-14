Miles disfrutan playa Miramar en fin de semana largo

Desde temprana hora, turistas y paseantes llegaron a la playa, donde familias y grupos de amigos comenzaron a instalarse y disfrutar del lugar.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Miles de visitantes aprovecharon el fin de semana largo para disfrutar de Playa Miramar, en Ciudad Madero, favorecidos por el buen clima.

El arribo de turistas y paseantes se registró desde temprana hora , donde familias y grupos de amigos comenzaron a instalarse en la zona de playa.

La afluencia incrementó debido a que el lunes no hay clases en diversas instituciones educativas, lo que permitió a muchas familias extender su estancia durante el fin de semana.

Visitantes provenientes de estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz e Hidalgo arribaron al destino turístico para disfrutar del mar.

La presencia de turistas también representó un impulso para la economía local, particularmente para palaperos y prestadores de servicios que operan en la franja costera.

Restaurantes, vendedores ambulantes y negocios dedicados a la renta de sombrillas, sillas y equipo recreativo registraron una mayor actividad durante estos días.

El sector hotelero de la zona sur también reportó movimiento favorable, impulsado por la llegada de visitantes que decidieron hospedarse para aprovechar el descanso del fin de semana largo.