Presentan libro “Del destino y otras farsas”; escritoras resaltan la fortaleza y experiencias de las mujeres

Entre las autoras de la obra destaca Verónica Olvera Rivas, directora de El espacio inquietante, quien contribuye con el cuento “Captura Inmediata”, un homenaje a las fotoperiodistas en el marco del 8 de marzo.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Historias que reflejan la fortaleza, los temores y las vivencias de las mujeres forman parte del libro “Del destino y otras farsas”, obra colectiva presentada este sábado en el Degas Museo de la Ciudad, resultado del Taller Roberto Fernández Iglesias, dirigido por el maestro Ernesto Jiménez y en el que participan nueve escritoras y escritores.

Durante la presentación, se dijo que cada relato es fruto de un proceso creativo que combina disciplina y sensibilidad.

“Detrás de cada buen cuento hay no sólo talento, sino trabajo, la escucha y la escritura”

Entre las autoras que participan en la obra se encuentra Verónica Olvera Rivas, directora de El espacio inquietante, quien aporta la narración “Captura Inmediata” un cuento que rinde homenaje a las fotoperiodistas en el marco del 8 de marzo.

“Es un homenaje hacia las fotoperiodistas porque es interesante que día con día luchan, ejercen su oficio, se van a otros lados con el fin de informarnos… es muy difícil y es un homenaje”

Dijo que le gustaría que quienes ejercen el periodismo pudieran acercarse al texto: “Hay ahorita periodistas que se están reuniendo, me gustaría que leyeran el cuento”

Por su parte, Mar Zardoni presentó el relato “Noche de paz”, una narración impactante en la que se describe la historia de una mujer secuestrada y la forma en que logra salir de la situación que enfrentaba.

En tanto, Cinthia Hernández G. aborda en cinco cuentos distintos traumas y temores que enfrentan muchas mujeres, entre ellos el miedo de caminar solas por la noche.

“Las protagonistas siempre son mujeres, el cómo si un día nuestra propia inseguridad se manifiesta sola y cómo es atormentada por ella”

En uno de sus fragmentos se describe esa sensación de vulnerabilidad:

“Intenta caminar con prisa, pero sus piernas ceden ante la sugestión en su mente… Va a casa sola, por azares de sus ocupaciones. La manera en que rehuye a la motocicleta pasando a su lado dice lo contrario, basta escuchar un comentario obsceno del conductor”

La escritora Vanessa Medina Vázquez también participó con su fragmento que aborda la discusión entre un padre y su hijo.

El maestro Ernesto Jiménez reconoció el trabajo de la nueva generación de narradores que integran la obra y compartió un comentario de Marisol Vera Guerra, directora de la editorial Morgana.

“Escribir no es un acto solitario y espontáneo, sino una forma de pensamiento”

Expresó que en el libro cada autor conserva su identidad literaria.

“Cada autor o autora mantiene una voz propia, con sus obsesiones y claroscuros, de modo que sus estilos no se diluyen en el grupo, sino que se complementan por sus particularidades”

Entre los cuentos incluidos en la colección destaca “Cabrito Asado” de Juan Ángel Espinosa Netro, descrito como un ejercicio metanarrativo que alude a la parafernalia cultural con personajes pintorescos que van desde el escritor con ínfulas de Dios hasta el resentido o las jóvenes promesas.

La obra también reúne textos de Juan Ángel Espinosa, Alfredo S. Carballo, Valentín Ortiz Rebolloso, Oscar Contreras Rodríguez y José Carlos Orta López de Lara.