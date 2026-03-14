Reactivan bombardeo de nubes en Tamaulipas

Los bombardeos se realizan únicamente cuando existen las condiciones adecuadas en las nubes.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Ante el incremento de las temperaturas y la formación de nubosidad en la región, el Gobierno de Tamaulipas mantiene activo el programa de bombardeo de nubes con el objetivo de estimular precipitaciones y favorecer al sector agropecuario, informó el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores.

El funcionario estatal explicó que actualmente se encuentran en la temporada propicia para este tipo de intervenciones atmosféricas, por lo que las autoridades permanecen atentas a las condiciones meteorológicas que permitan realizar los vuelos de estimulación de lluvia.

“Estamos en el tiempo en que la temperatura es más alta y las formaciones nubosas se prestan para la estimulación».

«El fin de semana pasado estuvimos pendientes para poder hacerlo, pero no se dieron las condiciones previstas y las posibilidades de lluvia se disiparon”, comentó Varela Flores.

Varela Flores señaló que el programa no tiene un número fijo de operaciones, ya que los bombardeos se realizan únicamente cuando existen las condiciones adecuadas en las nubes.

“Los que sean necesarios mientras haya condiciones”, puntualizó.

También indicó que el programa cuenta con recursos asegurados para continuar operando durante la temporada, y precisó que actualmente el financiamiento es exclusivamente estatal, ya que el apoyo federal únicamente se otorgó durante 2023 a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

En cuanto a la efectividad del bombardeo de nubes, explicó que la evaluación se realiza comparando los resultados con los pronósticos meteorológicos, una metodología utilizada a nivel internacional para medir el impacto de la estimulación de lluvias.

“A nivel mundial se hacen estos análisis. Nosotros lo medimos contra los pronósticos; a veces el margen es pequeño, pero cualquier lluvia adicional siempre es positiva”, señaló.

Finalmente, el funcionario subrayó que el objetivo principal del programa es generar precipitaciones adicionales que ayuden a mejorar las condiciones en el campo tamaulipeco, especialmente en periodos de altas temperaturas y escasez de lluvias.