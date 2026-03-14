Recibe Congreso el Cuarto Informe

El Secretario General de Gobierno entregó el documento del Cuarto Informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya; los integrantes del gabinete comparecerán en la glosa legislativa.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

El Congreso local recibió del Secretario General de Gobierno, el cuarto informe del Gobernador Américo Villarreal Anaya, afirmando que se trata de un documento de rendición de cuentas que es resultado del trabajo de un gobierno humanista.

“Un gobierno que trabaja por la seguridad, la paz y el desarrollo con bienestar dentro del estado de derecho; un gobierno que coloca en el centro de su acción a la persona humana”, señaló Héctor Joel Villegas González.

Señaló que de parte del mandatario estatal, existe la voluntad y disposición de atender sin reservas el acuerdo que expida el pleno legislativo para convocar a las servidoras y servidores públicos del gabinete gubernamental a la glosa del Cuarto Informe.

Agregó que el gobernador presentará ante el pueblo de Tamaulipas su Cuarto Informe de Gobierno, en ceremonia que se llevará a cabo el próximo lunes 23 de marzo, en el Polyforum de esta capital, a las 11:00 horas.

Al recibir el documento, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Sergio Arturo Ojeda Castillo, señaló que este acto fortalece la rendición de cuentas y la transparencia.

“Es un documento que da cuenta del trabajo realizado, de las acciones emprendidas y de los resultados impulsados para fortalecer el bienestar, el desarrollo y la transformación de Tamaulipas”, expresó.

Reconoció el trabajo del gobernador y el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “quien ha acompañado a nuestro estado con acciones de gobierno con profundo enfoque social y comunitario”, manifestó.

Reiteró la disposición del Congreso para continuar trabajando de manera coordinada con los demás poderes, a fin de fortalecer el marco legislativo que permita impulsar el desarrollo, la estabilidad y el bienestar de Tamaulipas.

Reafirman coordinación con fuerzas federales

Al término de la entrega del documento del Cuarto Informe de Gobierno del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, destacó que el Gobierno del Estado mantiene una estrecha coordinación con las autoridades federales y fuerzas de seguridad para fortalecer la estrategia de seguridad en Tamaulipas.

Villegas González señaló que esta colaboración responde al llamado de coordinación impulsado por la presidenta de la República, con el objetivo de reforzar las acciones de seguridad en la entidad.

“Trabajamos de la mano en todo lo que podemos, en esa coordinación que pide la presidenta de la República y con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, a quienes les agradecemos todos los despliegues que tenemos en el estado de Tamaulipas”, expresó.

El secretario general de Gobierno reconoció el respaldo de las fuerzas militares y destacó también el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyos elementos mantienen presencia en las carreteras de Tamaulipas, tanto en vías estatales como federales, con el objetivo de brindar mayor seguridad a la población.

Respecto a la estrategia de seguridad y el seguimiento a objetivos prioritarios, Villegas González afirmó que las autoridades continúan trabajando de manera coordinada con las fiscalías estatales y federales.

“Seguimos trabajando con ambas fiscalías, las estatales y las federales. Lo hacemos de manera coordinada y creemos que hemos ido obteniendo resultados visibles que ustedes han podido observar”, indicó.