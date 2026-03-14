Tampico albergará el Cuarto Foro Estatal del Agua por el Día Mundial del Agua 2026

Raúl Quiroga Álvarez informó que el encuentro reunirá a especialistas y autoridades para analizar los retos hídricos y promover el uso responsable del agua en Tamaulipas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La ciudad de Tampico será sede del Cuarto Foro Estatal del Agua Tamaulipas 2026 “Agua, motor del desarrollo en Tamaulipas” que se realizará los días 19 y 20 de marzo como parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial del Agua, informó la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas.

El titular de la dependencia, Raúl Quiroga Álvarez, explicó que este encuentro reunirá a especialistas, autoridades y representantes de diversos sectores para analizar los retos actuales en materia hídrica y promover estrategias para el uso responsable del agua en Tamaulipas.

“Los días 19 y 20 de marzo realizaremos en Tampico el Cuarto Foro Estatal del Agua, un espacio para movilizar voluntades e impulsar iniciativas ante los retos que enfrenta el sector hídrico”

Dijo que durante el evento se desarrollará un ciclo de ponencias y conversatorios sobre el panorama hídrico del estado, además de una exposición de stands donde alrededor de 50 proveedores presentarán soluciones tecnológicas y productos innovadores enfocados al sector del agua.

“También estaremos informando sobre los principales proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno del Estado en materia hidráulica y fomentando la gestión sostenible de los organismos operadores del agua”

Como parte de las actividades conmemorativas, se llevará a cabo la carrera atlética “Día Mundial del Agua”, que tendrá como punto de salida el Parque Metropolitano de la Laguna del Carpintero, con recorridos de 10, 5 y 2.5 kilómetros, abierta a la participación de la ciudadanía.

En el foro participarán representantes de los tres órdenes de gobierno, así como líderes de los sectores industrial, agrícola y empresarial, con el objetivo de fortalecer el diálogo y la cooperación para una gestión sostenible del agua en Tamaulipas.