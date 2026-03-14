Tiemblen Jaibos…

Correcaminos vence a Irapuato con penal en la recta final y suma su segunda victoria consecutiva.

Por Daniel Vázquez

Expreso

Correcaminos se quedó con la victoria por marcador de 2-1 ante Irapuato en el duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Liga de Expansión MX, disputado en el Estadio Marte R. Gómez.

El equipo victorense tomó ventaja muy temprano en el encuentro. Apenas al minuto 1, Walter Ortega envió un centro al área que fue aprovechado por Tomás Sandoval, quien definió para poner el 1-0 a favor de los locales.

Tras el gol tempranero, Correcaminos logró controlar varios lapsos del primer tiempo, con posesión del balón y algunas aproximaciones al arco rival, aunque sin lograr ampliar la diferencia. Irapuato, por su parte, intentó responder principalmente a través de jugadas por las bandas y disparos de media distancia.

En la segunda mitad el encuentro se equilibró. El conjunto visitante encontró el empate luego de un contragolpe que capitalizó bien el conjunto fresero para poner los cartones 1-1.

Cuando el partido entraba en su tramo final llegó la jugada que definió el encuentro. El silbante marcó un nuevo penal, ahora a favor de Correcaminos, en una acción que generó reclamos por parte del conjunto visitante. Yair Delgadillo fue el encargado de cobrar desde los once pasos y convirtió el 2-1 definitivo.

La decisión arbitral provocó inconformidad en el cuadro fresero y el cierre del encuentro se tornó tenso. Al finalizar el partido, el portero de Irapuato, Humberto Hernández, mostró su molestia por el arbitraje y realizó un gesto simulando tener las manos esposadas en señal de protesta por la decisión del penal que definió el resultado.

Con este resultado, Correcaminos suma tres puntos importantes en el torneo y ahora se prepara para su siguiente compromiso, cuando enfrente a la Jaiba Brava de Tampico Madero en el clásico tamaulipeco que se disputará a mitad de semana.