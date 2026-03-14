Tráiler contra troca:7 heridos

Los lesionados son integrantes de una familia, cinco de ellos menores de edad quienes resultaron lesionados al estrellar la camioneta en la que viajaban contra un tráiler

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Siete integrantes de una familia, cinco de ellos menores de edad, resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban chocara contra un tráiler en la carretera Federal Ciudad Victoria-Matamoros.

El percance ocurrió poco antes de las 08:00 horas de este día a la altura del ejido Sor Juana Inés de la Cruz, en el municipio de Jiménez.

Elementos de Protección Civil de Jiménez acudieron al lugar y atendieron a los heridos.

Tres menores fueron trasladados de inmediato a un hospital de Ciudad Victoria, mientras que dos mujeres y otros dos niños recibieron atención en el sitio debido a que presentaban golpes menores.

De acuerdo con versiones preliminares, la familia había salido de Matamoros con destino a Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Al lugar acudieron autoridades estatales y federales para tomar conocimiento de los hechos.