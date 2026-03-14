Transporte público en Tamaulipas debe operar hasta las 10 de la noche o habrá sanciones

El subsecretario Armando Núñez Montelongo señaló que algunos operadores dejan de circular desde temprano, afectando a trabajadores que salen tarde de sus labores.

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ante las constantes quejas de usuarios que se quedan sin transporte por las noches, la Subsecretaría del Transporte Público en Tamaulipas advirtió que las rutas deberán mantener servicio hasta las 10 de la noche o enfrentarán sanciones.

Y es que fue el subsecretario del área, Armando Núñez Montelongo, quien señaló que la autoridad detectó que algunos operadores dejaban de circular desde temprana hora, afectando principalmente a trabajadores que salen tarde de sus labores.

En su declaración, explicó que en varios casos los choferes terminaban su jornada una vez que lograban reunir la cuenta diaria del camión afectando así al usuario que ya no encontraba como retornar a su colonia.

“Había choferes que sacaban la renta del camión a las siete o siete y media y se iban a su casa. Entonces ese usuario que se trasladó en la mañana ya no tenía cómo regresar a las nueve o diez de la noche”, comentó.

Por ello, la dependencia determinó reforzar la supervisión para asegurar que las rutas cumplan con el horario oficial de operación.

“Estamos obligando a todas las rutas a trabajar hasta las 10 de la noche, la última vuelta”, afirmó el funcionario estatal.

Para verificar que el servicio se mantenga activo, se implementó el programa denominado “usuario simulado”, mediante el cual personal de la subsecretaría aborda las unidades como pasajeros.

“Tenemos el programa de usuario simulado. El pasajero puede ser personal nuestro que sube a la unidad y verifica que llegue hasta la última vuelta de las 10 de la noche”, explicó.

Núñez Montelongo indicó que las principales inconformidades se han registrado en Ciudad Victoria, donde algunos usuarios han denunciado la falta de transporte en horarios nocturnos.

Finalmente, advirtió que las rutas que no cumplan con el servicio hasta las 22:00 horas podrán ser sancionadas e incluso retiradas de circulación para garantizar que no falte transporte a la población.