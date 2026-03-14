Vientos de hasta 90 KM/H y descenso de temperatura prevén en la zona sur de Tamaulipas

La Coordinación Estatal de Protección Civil de #Tamaulipas emitió un comunicado alertando sobre un evento de “Norte” fuerte en la región.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y un descenso notable de temperatura se prevén en la zona sur de Tamaulipas con la llegada del frente frío número 40.

La información fue difundida en un comunicado por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas, que alertó sobre un evento de “Norte” fuerte en la región.

“Durante el lunes cruzará el frente frío número 40, generando un evento de Norte fuerte con rachas estimadas entre 70 y 90 kilómetros por hora en la zona sur”, informó Protección Civil de Tamaulipas.

Previo a este cambio en las condiciones del clima, para el domingo se prevé un incremento importante en las temperaturas, con valores cercanos o superiores a los 40 grados.

Las autoridades advirtieron que las ráfagas intensas de viento podrían ocasionar la caída de ramas, objetos sueltos y anuncios publicitarios en distintos sectores.

También se prevé oleaje elevado en zonas costeras, así como el ingreso de una masa de aire frío que provocará un descenso moderado en las temperaturas.

Para la madrugada del martes se estiman temperaturas mínimas entre 12 y 16 grados Celsius en la zona sur, por lo que se recomienda extremar precauciones.