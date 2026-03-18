Amplían los tandeos al 75% de colonias

El racionamiento en el suministro de agua, ya se aplica en el 75 por ciento de las colonias de la ciudad, a consecuencia de la falta de agua

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA,TAM.- La crisis en el suministro de agua potable en Ciudad Victoria se profundiza y ya impacta a la mayoría de la población.

De acuerdo con el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Fernando García Fuentes, cerca del 75% de las colonias se encuentran bajo el esquema de tandeo, una medida que comenzó a implementarse esta misma semana ante la insuficiencia del recurso.

El propio funcionario confirmó la magnitud de la situación al señalar de manera directa: “Yo creo un 75% probablemente… ya está bajo tandeo, sí, así es”, dejando claro que el suministro regular ha sido sustituido en gran parte de la ciudad por un sistema de distribución por horarios.

Explicó que esta decisión responde a la drástica caída en la producción de agua en los manantiales de La Peñita, una de las principales fuentes de abastecimiento. Actualmente, estos apenas generan alrededor de 300 litros por segundo, muy por debajo de los niveles ideales para garantizar el servicio continuo.

“Están nada más produciendo 300 litros por segundo, cuando los niveles ideales para nosotros son arriba de 700 litros por segundo. Estamos menos de la mitad”, detalló, al subrayar el déficit superior a los 400 litros por segundo que enfrenta la capital tamaulipeca.

Ante este escenario, el gerente reconoció que no hay alternativa inmediata distinta al tandeo, el cual ya se encuentra en operación.

“En esta semana estamos ya iniciando con esto”, afirmó, al confirmar que la medida no solo está planeada, sino que ya se aplica en distintas colonias.

La distribución del agua, explicó, no es uniforme y depende de la disponibilidad del recurso, por lo que los horarios varían considerablemente entre sectores. Debido a ello, se optó por centralizar la información en una plataforma digital accesible para la ciudadanía.

“Están publicados en la página… hay una liga que se llama distribución de agua, ahí abren esa liga y les solicita que señalen cuál es su colonia”, indicó, al detallar el mecanismo mediante el cual los usuarios pueden consultar el calendario mensual con días y horarios específicos.

Añadió que el sistema permite ubicar con precisión cada colonia, incluso en casos donde existen nombres similares.

“Lo importante es que identifiquen la de ustedes… y se ve ahí todo el calendario del mes, qué días específicamente y qué horarios van a tener”, explicó.

En cuanto al abasto mediante pipas, el funcionario informó que se mantiene como un apoyo clave para las zonas más afectadas. Tan solo en la última semana, se brindó servicio a aproximadamente 2,725 familias, principalmente en colonias sin red o con dificultades estructurales.

Para esta operación, se dispone de alrededor de 16 pipas, algunas de ellas en coordinación con el Gobierno del Estado.

“Yo creo que con estas son suficientes.

Si se llegara a necesitar, pues con toda seguridad aumentaría”, señaló.

A la par, la Comapa enfrenta un problema estructural en su red de distribución, con un inventario actual de 332 fugas activas. No obstante, el gerente aseguró que se ha logrado una reducción progresiva en las últimas semanas, aunque reconoció que el avance no es tan rápido como se requiere.

“Le hemos ido entregando buenas cuentas, aunque no con la rapidez que sería lo ideal… pero sí estamos disminuyendo semana tras semana”, afirmó, al tiempo que expresó su expectativa de acelerar los trabajos en el corto plazo.

Respecto a la modernización de la infraestructura, García Fuentes indicó que se tiene programada una inversión de entre 13 y 14 millones de pesos durante este año, enfocada principalmente en las zonas más antiguas de la ciudad, como el sector poniente, donde ya se realizan obras de reposición de redes.

Finalmente, reconoció que estos trabajos generan inconformidad entre los habitantes, pero insistió en que son necesarios para mejorar el servicio.

Mientras tanto, Ciudad Victoria entra en una etapa crítica, con la mayoría de sus colonias dependiendo del tandeo como única alternativa ante la escasez de agua.