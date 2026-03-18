Detectan hasta 12 riñas entre estudiantes en Tampico en lo que va de 2026

Este tipo de incidentes se ha concentrado principalmente en el nivel secundaria, lo que ha encendido alertas entre autoridades educativas.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Al menos 12 casos de riñas entre estudiantes han sido documentados en Tampico durante el actual ciclo escolar, informó Rogelio Pérez Lara, presidente de la Comisión de Educación en el cabildo porteño.

El edil expresó que este tipo de incidentes se ha concentrado principalmente en el nivel secundaria, lo que ha encendido alertas entre autoridades educativas.

“Ya van 10, 12 casos en lo que va del ciclo escolar”

Ante esta situación, indicó que se han implementado acciones preventivas como pláticas de concientización y el reforzamiento de la vigilancia en planteles, con el apoyo de corporaciones de seguridad, entre ellas la Guardia Estatal así como de madres y padres de familia.

“El día de ayer estuvimos en el CREDE con autoridades de la estatal, directores de secundaria, supervisores de secundaria viendo este tema, tratando de apoyar sobre todo a los directores de secundarias, que es donde se ha estado presentando”

Pérez Lara dijo que además de las medidas de seguridad, es fundamental fomentar actividades que fortalezcan la convivencia entre estudiantes, como el deporte y eventos escolares.

En ese sentido, reconoció la importancia de iniciativas como los Juegos Deportivos Estatales Escolares de Educación Básica, al considerar que contribuyen a canalizar la energía de los jóvenes y prevenir conductas agresivas dentro y fuera de las aulas.