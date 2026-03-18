Entrega CLCR obras de repavimentación en Nuevo Laredo

Avanza la transformación urbana en Nuevo Laredo, entrega la alcaldesa obras de repavimentación por 12 millones 307 mil pesos

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EXPRESO-LA RAZON

Con una inversión total de 12 millones 307 mil pesos, el Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal continúa transformando la infraestructura urbana con la entrega de tres importantes obras de repavimentación en distintos sectores de la ciudad.

En su mensaje, la alcaldesa destacó el impacto directo de estas acciones en la calidad de vida de la ciudadanía.

“Seguimos cumpliendo con hechos, llevando obras de calidad a cada rincón de Nuevo Laredo; estas calles no solo mejoran la movilidad, también brindan seguridad, bienestar y dignidad a las familias que diariamente transitan por ellas”, afirmó.

Durante una jornada de trabajo, la presidenta municipal entregó la repavimentación con concreto hidráulico por la calle Octaviano Longoria, entre Hugo Pedro González e Ismael Villarreal , en la colonia El Progreso.

Esta obra contó con una inversión de 1 millón 274 mil 751.15 pesos y abarcó una superficie de 450.28 metros cuadrados, incluyendo trabajos de base, concreto, banquetas, señalamiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica.

Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de la repavimentación con concreto hidráulico por Artículo 24, entre Prometeo y Santa Teresita, en la colonia Bonitos Toboganes.

En esta vialidad se invirtieron 4 millones 800 mil 597 pesos, cubriendo una superficie de 1,650.91 metros cuadrados, además de la instalación de tomas y descargas domiciliarias, reposición de banquetas y señalización integral.

Más tarde, se hizo entrega de la repavimentación asfáltica por la calle José Gorostiza, entre Artículo 123 y Prometeo, en la colonia Los Toboganes, donde se destinaron 6 millones 231 mil 833 pesos para la rehabilitación de 2 mil 732 metros cuadrados, contemplando carpeta asfáltica, obras complementarias y modernización de servicios básicos.

Las tres obras incluyeron trabajos integrales como filtros de subbase, concreto hidráulico o carpeta asfáltica, rehabilitación de banquetas, renivelación de pozos de visita, así como señalamiento horizontal y vertical, garantizando vialidades seguras y duraderas.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal de seguir construyendo una ciudad con mejores vialidades, impulsando el bienestar y la seguridad de las familias neolaredenses.