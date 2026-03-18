Estados Unidos exige fianza para visados en 50 países

Se han expedido visados a cerca de 1.000 extranjeros en el marco de este programa, y el 97 % de los viajeros sujetos a fianza han regresado a sus países de origen desde Estados Unidos dentro del plazo establecido

México.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que ampliará su programa de fianzas para visados a un total de 50 países a partir del 2 de abril y exigirá a los ciudadanos extranjeros de estos países que depositen 15 mil dólares antes de recibir visados B1 o B2 para viajes de negocios y turismo a la Unión Americana. La fianza se devolverá a los titulares de los visados que regresen a su país de origen cumpliendo con los términos del visado, o que no realicen el viaje.

El departamento de Estado resalta que el programa de fianzas para visados ya ha demostrado su eficacia a la hora de reducir drásticamente el número de titulares de visados que se quedan más tiempo del permitido y permanecen ilegalmente en Estados Unidos.

Se han expedido visados a cerca de 1.000 extranjeros en el marco de este programa, y el 97 % de los viajeros sujetos a fianza han regresado a sus países de origen desde Estados Unidos dentro del plazo establecido.

Por el contrario, durante el último año del término del ex presidente Joe Biden, más de 44.000 visitantes procedentes de los 50 países actualmente sujetos a la fianza para visado se quedaron en el país más tiempo del permitido.

La medida del Departamento de Estado del 2 de abril aplicará la política de fianza para visado a otros 12 países.

El Departamento podría seguir imponiendo fianzas para visado a países en función de una serie de factores de riesgo migratorio.

Ahorro para los contribuyentes y lista de países incluidos

El programa ampliado de fianzas para visados ahorra a los contribuyentes estadounidenses cientos de millones de dólares cada año.

A los contribuyentes estadounidenses les cuesta en promedio más de 18.000 dólares expulsar a un extranjero que se encuentra en situación ilegal en Estados Unidos.

El Departamento de Estado está ahorrando a los contribuyentes estadounidenses hasta 800 millones de dólares al año, que de otro modo se necesitarían para expulsar a estos extranjeros que se quedan más tiempo del permitido.

Los nuevos países incluidos en el programa de fianzas para visados y que ya suman 50 son: Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

Estos países se suman a las 38 naciones que ya forman parte del programa de fianzas para visados. Esos países son Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malaui, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

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