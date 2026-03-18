Fallece ‘Dr Culichi’, cirujano viral en redes y de figuras públicas

El gremio médico ya lamentó la triste noticia del fallecimiento del cirujano plástico, quien se volvió viral en TikTok bajo el nombre de Dr Culichi y por sus trabajos en algunas famosas

En redes sociales trascendió la muerte del doctor Aneudi Rendón Moreno, mejor conocido como Dr Culichi y quien se hizo famoso en redes sociales por sus cirugías plásticas algunas famosas; aunque los reportes iniciaron en redes sociales, pronto se confirmó la triste noticia a través de un comunicado desde sus cuentas oficiales.

Tras horas de rumores, mismos que iniciaron la mañana de este 18 de marzo, el equipo del doctor compartió un comunicado confirmando el fallecimiento y dedicando unas breves palabras para recordar el trabajo que construyó, pero sobre todo su lado humano y entrega total a cada caso.

“Con profundo pesar lamentamos informar el sensible fallecimiento de Dr. Aneudi Rendón Moreno. Hoy despedimos no solo a un gran profesional, sino a un ser humano excepcional, cuya pasión por su vocación, entrega incansable y calidez marcaron la vida de innumerables pacientes y personas que tuvieron el privilegio de conocerlo”, se lee en el mensaje.

En la despedida que le dio su equipo de trabajo también recordaron que su trabajo siempre se distinguió y rigió por la ética, la dedicación y el bienestar de cada paciente, “dejando una huella imborrable en cada historia, en cada sonrisa y en cada vida que tocó”. Finalmente, enviaron el pésame a la familia, amigos y colegas del Dr Culichi.

Personal médico como Daniel Cuen y Pedro Heras, quienes también usan las redes sociales a modo de difusión de sus trabajos, confirmaron la lamentable muerte y también compartieron mensajes para despedir al compañero de quirófano y amigo sinaloense.

“Hoy los Culichis estamos de luto y nos sumamos al enorme pesar por el sensible fallecimiento del Dr Culichi, quienes tuvimos el honor de compartir Quirófano con Ud sabemos la falta que nos hará”, escribió Pedro Heras para lamentar la muerte de su colega; mientras que el traumatólogo Daniel Cuén compartió un mensaje recordando el profesionalismo que el Dr Culichi demostró en vida.

Cabe destacar que el médico no solo era viral en redes sociales por los videos mostrando el antes y después de sus pacientes, sino también por haber trabajado con algunas celebridades, con quienes incluso sostenía amistad como es el caso de Daysi Anahí, esposa de Eduin Caz y Kenia Ontiveros.

Por supuesto, el gremio y amigos del Dr Culichi no son los únicos que han lamentado el fallecimiento, pues los fieles seguidores de su trabajo en redes sociales han dejado mensajes lamentando la noticia y dando el pésame a la familia. Entre las dedicatorias se lee:

siempre soñé con operarme con él, mi más sentido pésame a su familia

En paz descanse el Dr Aneudi muy profesional siempre

Mi más sentido pésame QEPD

perdimos a un gran Dr y un gran ser humano DEP Dr Culichi

Gracias por todas sus finas atenciones con mamá, el mejor cirujano

Descanse en Paz el gran Dr.”Culichi”y brille para el la luz eterna.Que una legión de ángeles lo acompañen hacia la morada del creador. Que en el cielo siga celebrando la vida eterna…abrazo a su amada esposa,sus hijas , familiares y amigos.

¿De qué murió el Dr Culichi?

Reportes extraoficiales mencionan que el cirujano plástico habría fallecido tras un infarto; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada ni por familiares, amigos ni por su proyecto activo en redes sociales, por lo que queda esperar a que se revelen más detalles en las próximas horas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO