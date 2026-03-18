Fortalece Armando Martínez parque vehicular del municipio

El alcalde Armando Martínez Manríquez encabezó la entrega de 20 nuevas unidades que se integran al parque vehicular municipal

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Con el objetivo de mejorar la prestación de servicios públicos y fortalecer la capacidad operativa del municipio, el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez encabezó la entrega de 20 nuevas unidades que se integran al parque vehicular municipal.

Durante el acto oficial, el edil destacó que esta acción forma parte de la estrategia de modernización impulsada por su administración, orientada a brindar atención más eficiente y oportuna a la ciudadanía.

“Estamos entregando este parque vehicular para poderles dar un mejor servicio a todos los ciudadanos altamirenses. Esto es para que mejoremos y sigamos transformando nuestra ciudad”, expresó.

Las unidades entregadas incluyen vehículos de distintos tipos, destinados a diversas áreas operativas del Ayuntamiento, lo que permitirá optimizar tareas relacionadas con servicios públicos, mantenimiento urbano y atención a reportes ciudadanos.

Con esta incorporación, el gobierno municipal reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura y los recursos materiales, contribuyendo al desarrollo y bienestar de Altamira.