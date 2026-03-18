Película tampiqueña “Psicópata: El asesino del conejo blanco” se estrena en 616 salas del país

El filme fue escrito y producido por Fernando Barrera Luna, dirigido por Javier Velasco y rodado en 2024 en la Ciudad de México, con la participación de la reconocida actriz Nailea Norvind

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La producción cinematográfica tampiqueña clasificación C “Psicópata: El asesino del conejo blanco” llegará este jueves 19 de marzo a 616 salas de cine en todo el país, informaron sus creadores durante una presentación ante medios.

El filme fue escrito y producido por Fernando Barrera Luna, dirigido por Javier Velasco y rodado en 2024 en la Ciudad de México, con la participación de la reconocida actriz Nailea Norvind.

“Es una película hecha por tampiqueños, tanto yo como escritor y productor y mi esposa, Jessica, nosotros la creamos desde su fundamento”

Acompañado por la también productora Jessica Villegas y por la actriz, el cineasta explicó que la historia busca abordar temas psicológicos sin caer en el sensacionalismo ni en estereotipos.

“Tratar de comprender la psiquis y sobre todo la humanidad de la gente. Quise abordar esta historia no desde la perspectiva del asesino, no nada más ver qué tan perverso puede ser… el planteamiento es desde el punto de vista de qué es lo que le está pasando en la mente a esta persona; jamás fue mi intención justificar sus actos sino más bien entenderlos”

El productor reconoció que el estreno representa un logro importante, ya que competir en taquilla es cada vez más complicado para producciones independientes.

“Para nosotros era muy importante tener este acercamiento con el público tampiqueño, aunque la película se está exhibiendo en 616 salas en todo México, lo cual es un gran logro; no es fácil, la taquilla es cada vez más complicada porque competimos con un cine que trae presupuesto o marketing 10 o 20 veces más que el nuestro”

Por su parte, Nailea Norvind agradeció haber sido invitada a participar en esta producción impulsada por talento del sur de Tamaulipas y destacó el nivel del cine nacional.

“No quiero demeritar la inteligencia de nuestro público mexicano; el mejor cine que se produce en el mundo es el cine mexicano. Vamos a festivales, no nos tienen que hacer el favor, de eso se trata, de que aprovechemos lo hecho en casa… tampiqueños que han creado esto para nosotros”

Barrera Luna recordó además que semanas antes del inicio del rodaje fue sometido a un trasplante de riñón para donarlo a su esposa, lo que lo obligó a ausentarse temporalmente del proyecto.

Finalmente, los productores agradecieron el respaldo de empresarios del sur de Tamaulipas y convocaron a los cinéfilos a acudir este miércoles 18 de marzo, entre las 7 y 8 de la noche, a Cinépolis avenida Hidalgo para comprar su boleto y tomarse una fotografía con la reconocida actriz mexicana.