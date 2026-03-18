Suspenden ligas por peleoneros

Se determinó aplicar una suspensión de tres meses a la Liga de Futbol Libercol, sanción que estará vigente hasta el próximo 1 de julio.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego de los hechos violentos registrados el pasado 8 de marzo durante una final de la categoría juvenil en los campos de la colonia Libertad, se determinó aplicar una suspensión de tres meses a la Liga de Futbol Libercol, sanción que estará vigente hasta el próximo 1 de julio.

La medida fue anunciada por el Gobierno Municipal de Victoria a través del Departamento del Deporte y la Juventud, después del análisis y desahogo de pruebas relacionadas con lo ocurrido en ese encuentro, donde se registró una fuerte pelea que generó preocupación entre autoridades deportivas y usuarios de ese espacio.

Con esta determinación, la Liga Libercol no podrá programar partidos de sus torneos Juvenil, Libre y Veteranos Varonil, así como Femenil Libre, en los Campos Uno y Dos de la colonia Libertad durante el periodo establecido.

Se informó además que la sanción aplica únicamente para esta liga, por lo que el resto de las ligas de futbol y tochito que habitualmente utilizan ese espacio público podrán continuar con sus entrenamientos y partidos de manera normal.

En las últimas semanas, la violencia en el futbol amateur ha sido tema recurrente en algunos campos municipales y también en escenarios estatales. En este sentido, el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) también ha aplicado sanciones a ligas que incurrieron en este tipo de conductas, como parte de las acciones para evitar este tipo de situaciones dentro del deporte.