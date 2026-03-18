Tamaulipas, segundo lugar nacional en vacunación contra sarampión

Se han aplicado 226 mil 344 dosis en personas mayores de edad y 125 mil 204 en menores, con una mayor participación del grupo de entre 20 y 34 años

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tamaulipas se posicionó como el segundo estado del país con mayor número de dosis aplicadas en la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, al registrar un avance del 216 por ciento respecto a su meta semanal, de acuerdo con datos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

El jefe del Departamento de Vacunación de la Secretaría de Salud estatal, Jesús Manuel Zárate Torres, informó que la entidad solo se encuentra por debajo de Veracruz, que lidera el indicador con un 261 por ciento.

“El segundo estado que más dosis ha aplicado es Tamaulipas, con un 216 por ciento”, afirmó el funcionario, al precisar que este avance se calcula con base en una meta aproximada de 350 mil dosis dentro de la estrategia nacional.

Explicó que el alto porcentaje responde, en parte, a la atención de rezagos acumulados en años anteriores, lo que ha permitido incrementar el número de aplicaciones en el periodo actual.

En el desglose estatal, se han aplicado 226 mil 344 dosis en personas mayores de edad y 125 mil 204 en menores, con una mayor participación del grupo de entre 20 y 34 años.

Zárate Torres detalló que en la población de 13 a 49 años se utiliza principalmente la vacuna doble viral contra sarampión y rubéola, con la posibilidad de aplicar la triple viral en caso de desabasto.

Con estos resultados, Tamaulipas se consolida entre las entidades con mejor desempeño en la campaña nacional, en un contexto donde persisten diferencias importantes en el ritmo de vacunación entre estados.