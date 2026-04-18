14 mil familias de Altamira dejarán de tener baja presión de agua

La obra garantiza que el agua llegue con la fuerza necesaria a las viviendas de 15 colonias del sector sur

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un total de 14 mil familias de la zona Laguna de la Puerta de Altamira, dejarán de padecer baja presión de agua por la construcción de un tanque de rebombeo.

La obra garantiza que el agua llegue con la fuerza necesaria a las viviendas de 15 colonias del sector sur, donde el desabasto representa un problema histórico para los residentes.

El gerente de la Comapa Altamira, Gabriel Arcos Espinosa, confirmó que este tanque semienterrado servirá para estabilizar la red hidráulica en esa zona.

El proyecto se suma a la ampliación de la planta potabilizadora DUPORT, la cual incrementará su capacidad operativa a 800 metros cúbicos por segundo para abastecer de forma directa a otros 18 mil hogares.

Con esta nueva infraestructura, el municipio reduce su dependencia de la planta potabilizadora de Tampico.

La estrategia técnica busca que la zona sur cuente con autonomía en su distribución y evite las fallas derivadas de la conexión con el sistema vecino.

El personal técnico realiza actualmente las últimas pruebas de bombeo y presión. Se estima que en los próximos meses el sistema entre en funcionamiento total, lo que pondrá fin a las limitaciones de flujo de agua.