Abren compuertas de estero Camalote

La Conagua implementó la medida para frenar la mortandad de peces ocasionada por la salinidad del agua.

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

Por la mortandad de peces en los límites de Altamira y Pánuco, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) abrió las compuertas del estero El Camalote.

Con la apertura se busca reducir la concentración de salinidad y permitir el flujo de especies hacia zonas seguras.

El secretario del Ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez confirmó que la prioridad es la supervivencia de la fauna acuática afectada por la salinidad.

“Lo que tienen ya de respuesta es la apertura de algunas compuertas con la intención de que crucen los peces, o la mayor cantidad de peces, sin perjudicar también el agua dulce”, explicó el funcionario.

La muerte masiva de ejemplares se atribuye de forma preliminar a la alteración del entorno hídrico.“

No tenemos ningún reporte de que haya mortandad de peces en la laguna de Champayán o en el río Tamesí; solamente en esta contaminación por agua salada, o el nivel de pH fue distinto”.

Para equilibrar el ecosistema sin comprometer las reservas de agua, la Conagua supervisa de cerca el movimiento de los diques.

“Me dicen que la corriente más fuerte es la de agua dulce… lo que sí se trata también es de que no se nos vaya el agua dulce; es permitir que entre el pez que todavía puede tener supervivencia sin dejar salir mucha agua dulce”.

Al mismo tiempo, cuadrillas de Ecología y Servicios Públicos iniciaron el retiro de restos orgánicos para evitar una crisis sanitaria mayor.

“Vamos a estar trabajando precisamente para recoger todo el pescado que desafortunadamente ya murió, todo esto es totalmente vigilado por Conagua”.

Aunque la zona del incidente corresponde geográficamente a Pánuco, Veracruz, el gobierno de Altamira mantiene la intervención debido a que el fenómeno “perjudica también a nuestras personas”. Los trabajos continuarán hasta que los niveles de salinidad se estabilicen y cese el riesgo para la biodiversidad local.