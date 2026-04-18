Arrancan en Victoria unidades híbridas esta próxima semana

Estas unidades, con capacidad de entre 60 y 80 pasajeros incluyendo espacios para personas de pie, permitirán evaluar su desempeño en condiciones reales.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

En esta próxima semana de abril, las nuevas unidades híbridas que anunció el Gobierno de Tamaulipas desde hace meses entrarán en funciones en Ciudad Victoria, dando paso a la implementación de una ruta piloto de transporte público.

Dicho proyecto, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), contempla la operación inicial de seis unidades, mismas que fueron autorizadas por el Ejecutivo estatal.

En torno a su planeación, el subsecretario de Transporte Público, Armando Núñez Montelongo, explicó que se trabajó en la identificación de puntos clave para el recorrido, privilegiando zonas con alta demanda como universidades, dependencias gubernamentales y áreas de servicios.

«Son seis unidades que autorizó el señor gobernador (y) nosotros intervenimos sugiriéndoles los puntos de atracción donde puedan ser más importantes», detalló.

Estas unidades, con capacidad de entre 60 y 80 pasajeros incluyendo espacios para personas de pie, permitirán evaluar su desempeño en condiciones reales.

Y el objetivo central, precisó el funcionario, es medir tanto el rendimiento de combustible como la autonomía en modo eléctrico, a fin de determinar su viabilidad dentro del sistema de transporte local.

Aunque los paraderos aún no han sido anunciados de manera oficial, se prevé que en breve se dé a conocer el trazo completo de la ruta.

De igual forma, se analiza la posibilidad de que el servicio arranque sin costo para los usuarios durante una etapa inicial, sin que esto haya sido confirmado hasta el momento.

En cuanto a la preocupación de concesionarios actuales, Núñez Montelongo descartó un impacto significativo, al señalar que el número de unidades es reducido, por lo que no representa una competencia directa dentro del esquema vigente.