España, Brasil y México emiten un comunicado conjunto en el que piden respeto a la «integridad territorial» de Cuba

Los Gobiernos de España, Brasil y México expresan su preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba, emplazan a que se adopten las medidas para aliviar la situación y se comprometen a incrementar la respuesta humanitaria

CIUDAD DE MÉXICO.- El texto, difundido por la Cancillería española, al calor de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia y el foro progresista de Barcelona, señala tres aspectos en torno a la actual situación que vive el pueblo cubano.

“Reiteramos la necesidad de respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, apunta el comunicado.

En tal sentido, Brasil, México y España, expresan “enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional”.

Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano, acotaron.

Durante el evento en la capital catalana, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, subrayó la necesidad de “parar con ese bloqueo a Cuba y dejar que los cubanos vivan su vida. No es posible que nos quedemos en silencio ante eso».

Poco antes, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, propuso una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.

En el documento de estos dos países y España, los respectivos gobiernos reafirmaron el compromiso irrenunciable con los derechos humanos, valores democráticos y multilateralismo, y en ese sentido, hicieron “un llamamiento a un diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas”.

“Su objetivo debe ser encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”, concluyeron.

CON INFORMACIÓN DE PRENSA LATINA