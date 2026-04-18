Gusano Barrenador no da tregua a Tamaulipas; ya suman 79 casos

El comportamiento del gusano barrenador mantiene en alerta al sector pecuario, debido a las afectaciones que genera en el ganado.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

La propagación del gusano barrenador no da tregua en Tamaulipas y continúa extendiéndose por distintas regiones del estado, donde ya se tienen confirmados 79 casos en 15 municipios.

De acuerdo con el último corte, los puntos más afectados son Ocampo que encabezan la lista con 18 casos.

Muy cerca se encuentra El Mante, con 17 registros, mientras que Tula ostenta el tercer lugar 16 infecciones.

Así también, Antiguo Morelos reporta 7, concentrando entre estos cuatro municipios la mayor parte del problema.

Sin embargo, la presencia del parásito no se limita a estas zonas, pues Bustamante suma ya 4 casos, en tanto que Jaumave y Llera contabilizan 3 cada uno.

A su vez, Villagrán y Miquihuana registran 3 y 2 incidencias por municipio respectivamente, lo que confirma que el brote sigue expandiéndose.

San Carlos también registra hoy día 2 casos activos.

En menor medida, también se han detectado casos en Aldama, Altamira, Gómez Farías y Soto la Marina, con un reporte en cada uno, lo que amplía el alcance territorial de esta plaga.

El comportamiento del gusano barrenador mantiene en alerta al sector pecuario, debido a las afectaciones que genera en el ganado.

A nivel país, el acumulado supera los mil 300 casos, colocando a Tamaulipas dentro de las entidades bajo vigilancia ante el avance de esta problemática.