Parejas de mujeres lideran los matrimonios igualitarios en Altamira

La titular de la oficina, Blanca Silvia Borjas Loredo, indicó que el rango de edad de los contrayentes oscila entre los 25 y 37 años.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Primera Oficialía del Registro Civil en Altamira suma cinco uniones entre personas del mismo sexo en lo que va del 2026.

Según los registros de la dependencia, el mes de enero contó con un enlace, febrero registró dos, uno de ellos en la campaña de matrimonios colectivos y en abril van dos bodas, la mayoría han sido parejas de mujeres.

«En enero tuvimos una boda igualitaria, en febrero tuvimos dos, una en la campaña de matrimonios colectivos y otra posterior», apuntó.

La titular de la oficina, Blanca Silvia Borjas Loredo, indicó que el rango de edad de los contrayentes oscila entre los 25 y 37 años. Los interesados deben presentar acta de nacimiento, INE y CURP en original y copia, además de la constancia de pláticas prematrimoniales y los formatos de solicitud y de deudor alimentario.

«Sí ha habido interés por los matrimonios igualitarios desde que se aprobaron en Tamaulipas».

La funcionaria detalló que el número de uniones es similar al arranque del 2025, año en el que la oficialía formalizó más de 12 matrimonios de este tipo.

Puntualizó Borjas Loredo que este procedimiento se rige bajo los mismos lineamientos legales que cualquier otro matrimonio civil en el estado.