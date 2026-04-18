Provocó salinidad la muerte de peces

El biólogo Gabriel Wildx, activista y defensor de los derechos de los animales, explicó que estos eventos se presentan de manera recurrente en sitios como la Laguna del Carpintero

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La mortandad de peces registrada en la cuenca del Estero del Camalote y otros cuerpos de agua de la zona sur de Tamaulipas responde a un fenómeno ambiental asociado a cambios en la salinidad y condiciones del agua.

El biólogo Gabriel Wildx, activista y defensor de los derechos de los animales, explicó que estos eventos se presentan de manera recurrente en sitios como la Laguna del Carpintero, donde la intrusión salina aumenta durante épocas de estiaje.

«Al llegar a estos puntos donde se está acumulando materia orgánica en descomposición, aunado a las altas temperaturas las cuales disminuyen el oxígeno disuelto en el agua, se crean zonas completamente anóxicas que suelen ser una sentencia para cualquier ser vivo que llegue a cruzar estas aguas» redactó en su página de FB.

Detalló que la disminución de aportes de agua dulce provoca un incremento drástico en la salinidad, lo que afecta principalmente a especies adaptadas a condiciones de agua dulce.

“El aumento drástico de la salinidad es lo que origina una mortalidad masiva en las especies de agua primordialmente dulce”.

Las especies de agua salada como lisas y lebranchas también, dijo que resultan afectadas debido a obstáculos artificiales como bordos y diques, que dificultan sus procesos migratorios naturales.

Al intentar desplazarse, estas especies enfrentan zonas con alta acumulación de materia orgánica en descomposición, lo que, combinado con temperaturas elevadas, reduce el oxígeno disuelto en el agua.

El especialista comparte que, aunque se trata de un fenómeno natural, su impacto se ha intensificado por factores como la contaminación y el cambio climático, descartando escenarios catastróficos.