Sin agua esta noche en más de 130 colonias de Tampico y Ciudad Madero

A partir de las 8 pm de hoy, hasta mañana domingo 19 de abril

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Más de 130 colonias de Tampico y Ciudad Madero se quedarán sin servicio de agua potable a partir de las 8 de la noche de este sábado y hasta las 8 de la mañana del domingo 19 de abril, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sur.

A través de un aviso difundido en redes sociales, el organismo dio a conocer que la suspensión obedece a trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación eléctrica de la planta potabilizadora Altavista.

Las labores consisten en el cambio de transformador, acción que señaló es necesaria para garantizar la operación eficiente y segura de la infraestructura hidráulica.

Los trabajos iniciarán a las 20:00 horas de este sábado 18 de abril y tendrán una duración estimada de 12 horas, por lo que el servicio comenzará a restablecerse de manera gradual durante la mañana del domingo.

El aviso incluye a más de 50 colonias de Tampico: Isleta Pérez, Guadalupe Victoria, Tamaulipas, Cascajal, Mainero, Zona Centro, Melchor Ocampo, Del Pueblo, Aragón, Volantín, Nacional, Campbell, Sembradores de la Amistad, Pescadores, Martock, Bellavista, Aurora, Otomí, Águila, Smith, Chairel, Vergel, Minerva, Petrolera, Altavista, Sauce y Trueba, entre otras.

En Ciudad Madero, la medida impactará a cerca de 80 sectores, como Arboledas, Árbol Grande, Obrera, Santo Niño, Los Mangos, Lázaro Cárdenas, Jardín 20 de noviembre, fraccionamiento San Felipe, Los Pinos Monteverde, Zona Centro, Quetzalcóatl, Loma del Gallo, Polvorín, fraccionamiento 17 de enero, Delfino Reséndiz, Sahop, Galeana y La Barra.

La Comapa Sur informó que debido al proceso de presurización de las líneas, el suministro podría normalizarse en su totalidad hasta la tarde del domingo en algunas zonas del sur de ambos municipios.

El organismo pidió a la población tomar previsiones y hacer un uso responsable del agua durante este periodo, al tiempo que agradeció la comprensión ciudadana por las acciones que afirmó buscan fortalecer la calidad y continuidad del servicio