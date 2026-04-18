¿Usuarios que no registren su línea perderán servicio en México?

La medida, establecida en los "Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles" publicados en el Diario Oficial de la Federación, obliga a todos los usuarios a realizar este registro antes de la fecha límite.

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del próximo 30 de junio, millones de usuarios de telefonía móvil en México podrían quedarse sin servicio si no cumplen con el nuevo requisito obligatorio de vincular su número telefónico con su identidad.

La medida, establecida en los «Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles» publicados en el Diario Oficial de la Federación, obliga a todos los usuarios a realizar este registro antes de la fecha límite.

Esto significa que los usuarios no podrán realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes de texto ni utilizar datos móviles, dejando prácticamente inservible el dispositivo para la comunicación cotidiana.

Sin embargo, las autoridades contemplan un esquema mínimo de funcionamiento: las líneas suspendidas solo podrán recibir alertas de emergencia y realizar llamadas a números como el 911, además de contactar al servicio de atención de su operador para regularizar su situación.

Pese a la suspensión, el número no se perderá de inmediato. Los usuarios tendrán la posibilidad de recuperar su línea siempre y cuando completen el proceso de registro dentro del llamado «ciclo de vida» definido por su compañía telefónica.

El trámite podrá realizarse de forma presencial o en línea, presentando una identificación oficial con CURP o RFC, según corresponda.

Autoridades advierten que, una vez superada la fecha límite, la reactivación no será automática y dependerá de que el usuario cumpla con el proceso de vinculación.

La cuenta regresiva ya comenzó. Para quienes dependen del celular en su vida diaria, no registrar su línea podría significar quedarse incomunicados.

Objetivo:

A partir del 9 de enero de 2026 entraron en vigor los «Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas», una disposición oficial cuyo fin es eliminar el anonimato en la telefonía móvil y combatir delitos como el fraude digital, el robo de identidad y las extorsiones telefónicas.

¿Qué pasa si no hago el registro?

No existe una alternativa legal para quienes decidan no registrar su número. La CRT ha aclarado que la única consecuencia será la inutilización de la línea para usos generales y no habrá prórroga.

Registro en línea

El registro digital está disponible en los portales oficiales de todas las compañías de telefonía móvil que operan en México. Aunque cada empresa puede tener pequeñas variaciones, el proceso general es el siguiente:

Acceder al sitio web de la compañía telefónica. Ingresar el número de teléfono que se desea registrar. Introducir el código de verificación recibido por SMS. Hacer clic en «Empezar» para iniciar el proceso. Aceptar los términos y condiciones. Elegir el documento de identidad a escanear (CURP, INE o pasaporte). Capturar una imagen del documento seleccionado. Tomarse una selfie sin objetos que cubran el rostro. Concluir el registro y conservar el folio de alta que llega vía SMS.

En algunos casos, como con Telcel, existe la opción de escanear un código QR que dirige directamente al formulario de registro digital.

CON INFORMACIÓN DE LUZ NOTICIAS