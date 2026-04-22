2028, ¿solo para mujeres?

INTERIORES/CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

La nueva etapa de activismo observada por doña MAKI ORTIZ subraya la percepción de que el hándicap de 2028 pinta para convertirse en una competencia solo para damas.

Empezando por el oficialismo guinda, donde no destacan figuras masculinas con posicionamiento y tamaños para competir contra TANIA CONTRERAS, CARMEN CANTUROSAS y OLGA SOSA. Tampoco el PAN muestra cartas atractivas entre los varones y por eso los reflectores miran hacia el escaño donde despacha la neolaredense IMELDA SANMIGUEL.

Cinco mujeres, elección rosa, ¿dónde hemos visto eso?…

En Tlaxcala, año de 2021, cuando cinco de las seis candidaturas fueron de mujeres. La ganadora sería la morenista LORENA CUÉLLAR (49% de los votos), seguida de ANABELL ÁVALOS (PRI-PAN-PRD), ERÉNDIRA JIMÉNEZ (MC), VIVIANA BARBOSA (Fuerza por México) y EVANGELINA PAREDES (Impacto Social). Más un caballero que responde al nombre de CARLOS SÁNCHEZ (Redes Progresistas).

Y también en Aguascalientes, el 2022, donde los cinco rostros impresos en la boleta fueron de señoras: TERE JIMÉNEZ (PAN), NORA RUVALCABA (MORENA), ANAYELI MUÑOZ (MC), MARTHA MÁRQUEZ (PT-PVEM) y NATZIELLY RODRÍGUEZ (Fuerza por México). Ganó TERE, con 53%.

Este 2027 se votarán 17 gubernaturas; en orden alfabético: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

En 2028, otras cuatro: Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Durango. En total, se renuevan 21 de las 33 jefaturas políticas estatales (el 65%) en un lapso de apenas dos años.



DEDAZOS CONYUGALES

En San Luis y Nuevo León se perfilan desde ahora elecciones de Estado, donde el gobernador verde dólar RICARDO GALLARDO y su colega fosfo-fosfo SAMUEL GARCÍA echarán la casa por la ventana para imponer a



sus respectivas consortes: RUTH GONZÁLEZ y MARIANA RODRÍGUEZ.

En tierras potosinas, RUTH tendría enfrente a una operadora política nata, como es la todavía titular de SEGOB, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, por MORENA.

En Nuevo León, la promoción de MARIANA es interpretada como un intento de blindaje a las cuentas oscuras de SAMUEL, cuyo principal crítico es el alcalde priísta de Monterrey ADRIÁN DE LA GARZA, quien ya compitió en 2021 y lo hará de nuevo en 2028.

ADRIÁN no tiene competencia en el PRI neoleonés. La duda es el PAN, partido que lo apoyó en la contienda de 2025 por la presidencia regia y cuyo dirigente nacional, JORGE ROMERO, se observó de pronto titubeante; se echó para atrás, no sabemos en aras de qué intereses.



REGRESÓ CLARITA

Por MORENA, la nota es que CLARA LUZ FLORES, excandidata también en 2021, se decidió finalmente a buscar de nuevo el cargo y encabeza las preferencias en la justa interna por la nominación.

Una encuesta de ELECTORALIA con fecha martes 21 de abril (https://x.gd/bffUT), ubica a CLARA LUZ en 19%, sobre el 17% del senador también morenista WALDO FERNÁNDEZ, 15% de TATIANA CLOUTHIER y 7 de ANDRÉS MIJES, alcalde de Escobedo.

En encuesta paralela, también de ELECTORALIA, un comparativo entre aspirantes de otros partidos reporta que CLARA tendría 25% contra 26% de ADRIÁN DE LA GARZA y 15% de MARIANA RODRÍGUEZ.

Si el CEN panista se empeña en jugar solo (incumpliendo compromisos previos con el propio ADRIÁN), el único aspirante azul que pinta en los sondeos sería el exalcalde de San Pedro FERNANDO MARGAIN, con apenas el 8% de las simpatías.

Al interior del MC, el joven COLOSIO ROJAS parece nadar contra la corriente, hoy que su compadre SAMUEL GARCÍA lo relega otra vez, incumpliendo su palabra.

En 2021, DONALDO dejó pasar a SAMUEL en la interna por la candidatura naranja a gobernador. Luego declinó a reelegirse en la alcaldía reynera, para apoyar a MARIANA, quien, por cierto, perdió.

Este 2026, el propio SAMUEL impulsa con todo las aspiraciones de su cónyuge, olvidando el compromiso de respaldar a COLOSIO para el entrante 2028. La vieja promesa del “apóyame ahora y yo te apoyo en la siguiente”.

Lo cual nos recuerda aquel reclamo que los seguidores de OSCAR LUEBBERT hacían a YARRINGTON en la sucesión tamaulipeca de 2004. Similar al que los simpatizantes de ENRIQUE CÁRDENAS hicieron luego a GEÑO en 2010. Ese “hoy por ti, mañana por mí” que jamás llegó.

Por cierto, en el citado estudio de ELECTORALIA, considerando solo a los aspirantes color naranja, DONALDO supera a MARIANA, 23% contra 15%. Aunque los sondeos maiceados por SAMUEL presumen números más alegres.



¿Y BUCARELI?

De encaminarse ROSA ICELA hacia San Luis, ante el posible relevo en Gobernación, en medios barajan dos nombres como factibles sucesores. El exgobernador poblano SALOMÓN CÉSPEDES, de profesión abogado, hoy titular de Migración.

Y también LÁZARO CÁRDENAS BATEL, jefe de la Oficina de la Presidencia, excoordinador de asesores ahí mismo y alguna vez gobernador de Michoacán.

En cuanto a la cantera local, sería interesante precisar qué operadores han estado cultivando la imagen de EDUARDO GATTÁS en el altiplano político nacional.

Concretamente, en Palacio, donde habrían logrado vender la imagen del alcalde cuerudo en el entorno inmediato de la doctora SHEINBAUM. La pregunta es con qué intenciones y cuál es el proyecto, luego de dos administraciones municipales un tanto cuanto polémicas.



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