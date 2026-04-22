Confirma SDR presencia de pez diablo en Gómez Farías

Antonio Varela Flores, advirtió que este problema no se limita al sur del estado, ya que en el norte también se tiene registro de esta especie, particularmente en la Presa Falcón

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas confirmó la presencia del llamado pez diablo en la bocatoma del municipio de Gómez Farías, una especie invasora que desde hace años ha sido detectada en distintos cuerpos de agua del país.

Después de su comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, advirtió que este problema no se limita al sur del estado, ya que en el norte también se tiene registro de esta especie, particularmente en la Presa Falcón.

Así también, reconoció que erradicarlo será complicado, por lo que las acciones se enfocarán en mantenerlo bajo control y buscar alternativas para su aprovechamiento.

“Sí hay presencia… desde el año pasado ya teníamos reportes”, afirmó el funcionario.

De igual modo, explicó que el pez diablo llegó a México desde 1995 y actualmente se ha extendido a varias entidades, incluyendo Tamaulipas, donde su presencia ha ido en aumento.

Por tanto, Varela Flores reiteró que eliminar por completo esta especie es un escenario poco viable en el corto plazo.

Y ante este panorama, indicó que se está solicitando el apoyo de autoridades federales e instituciones académicas para desarrollar investigaciones que permitan darle algún uso al pez diablo, incluso como alimento para animales, con el fin de mitigar su impacto.

«Estamos solicitando a las autoridades federales y a las instituciones educativas realizar investigaciones para determinar si es posible aprovechar esta especie. Sabemos que en algunos lugares ya se utiliza como alimento para animales».

El funcionario subrayó que el objetivo es generar estrategias que ayuden a contener su proliferación, ya que se trata de una especie que puede alterar los ecosistemas acuáticos y desplazar a otras especies nativas.

Para finalizar, enfatizó que la presencia del pez diablo en la bocatoma de Gómez Farías se suma a los focos de atención ambiental en Tamaulipas, donde autoridades buscan alternativas para enfrentar su avance.