Confirman mega puente en Tamaulipas: descansarán viernes 1 y lunes 4 de mayo

Con esta decisión, el periodo de descanso abarcará cuatro días consecutivos, del viernes 1 al lunes 4 de mayo

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Miles de estudiantes, maestros y trabajadores del Gobierno de Tamaulipas disfrutarán de un mega puente a inicios de mayo, luego de que la Secretaría de Educación estatal confirmara que el viernes 1 de mayo será día de descanso oficial por el Día del Trabajo y además se otorgará el lunes 4 de mayo, reanudando actividades hasta el martes 5 de mayo.

La medida quedó establecida en la circular SET/SA/055-1/2026, emitida el 21 de abril de 2026, donde se informa que el descanso del lunes 4 de mayo fue autorizado a cambio de laborar el martes 5 de mayo, de acuerdo con el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo.

El documento, firmado por Hugo Armando Fonseca Reyes, secretario de Administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, señala que esta disposición aplica para el personal adscrito a las distintas áreas educativas, y fue otorgada a petición del SUTSPET, sindicato de trabajadores al servicio del estado.

Con esta decisión, el periodo de descanso abarcará cuatro días consecutivos, del viernes 1 al lunes 4 de mayo, permitiendo a miles de familias tamaulipecas aprovechar un fin de semana largo antes de retomar sus actividades escolares y administrativas.

La noticia fue recibida con entusiasmo entre trabajadores de la educación, personal administrativo y padres de familia, quienes ya anticipaban la posibilidad de este puente prolongado, especialmente por coincidir con fechas de alta movilidad y convivencia familiar.

Con la confirmación oficial, escuelas y oficinas estatales en Tamaulipas reanudarán labores el martes 5 de mayo, fecha en la que además se conmemora la Batalla de Puebla, aunque en esta ocasión será día hábil para compensar el descanso adicional autorizado.