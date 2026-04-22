Desmantelan red de huachicol en Hidalgo y el Estado de México

Tras un operativo conjunto fueron detenidas siete personas, entre ellas Mauricio “N”, alias “El Burras”, responsable de coordinar la operación logística y de mantener vínculos con mandos regionales

Staff

Autoridades federales desmantelaron una red de huachicol en el Estado de México e Hidalgo.

Tras un operativo conjunto fueron detenidas siete personas, entre ellas Mauricio “N”, alias “El Burras”, responsable de coordinar la operación logística y de mantener vínculos con mandos regionales.

En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que la operación fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Como parte de las investigaciones, se ejecutaron 20 órdenes de cateo, distribuidas de la siguiente manera:

10 en el Estado de México.

10 en Hidalgo.

Estas acciones permitieron ubicar inmuebles utilizados para el almacenamiento, distribución y operación del combustible de procedencia ilícita.

Durante las intervenciones, las autoridades lograron decomisar:

101, 600 litros de Gas LP.

61 pipas y 55 autotanques.

20 tanques de almacenamiento.

11 tractocamiones.

12 vehículos sedán.

Dinero en efectivo, que suma la cantidad de medio millón de pesos aproximadamente.

Equipo tecnológico.

10 camionetas.

1 cuatrimoto.

3 motocicletas.