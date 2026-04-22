Desmantelan red de huachicol en Hidalgo y el Estado de México

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Autoridades federales desmantelaron una red de huachicol en el Estado de México e Hidalgo.
Tras un operativo conjunto fueron detenidas siete personas, entre ellas Mauricio “N”, alias “El Burras”, responsable de coordinar la operación logística y de mantener vínculos con mandos regionales.
En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que la operación fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Como parte de las investigaciones, se ejecutaron 20 órdenes de cateo, distribuidas de la siguiente manera:
10 en el Estado de México.
10 en Hidalgo.
Estas acciones permitieron ubicar inmuebles utilizados para el almacenamiento, distribución y operación del combustible de procedencia ilícita.
Durante las intervenciones, las autoridades lograron decomisar:
101, 600 litros de Gas LP.
61 pipas y 55 autotanques.
20 tanques de almacenamiento.
11 tractocamiones.
12 vehículos sedán.
Dinero en efectivo, que suma la cantidad de medio millón de pesos aproximadamente.
Equipo tecnológico.
10 camionetas.
1 cuatrimoto.
3 motocicletas.