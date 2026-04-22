El norte en la herradura del INE

Culpa in vigilando/Nohemi Argüello Sosa

Las consejerías que ocuparon Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera durante nueve años, tienen la moneda en el aire para la elección de sus relevos en la herradura de la democracia: el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El Comité Técnico de Evaluación integrado por Selene Cruz Alcalá, Marcela Elena Fernández Domínguez, Irma Ramírez Cruz, Miriam Rodríguez Armenta y Rubén Jesús Lara Patrón entregó las tres quintetas, una por cada consejería vacante, a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Las quintetas, una de mujeres, una de hombres y otra mixta, quedaron integradas de la siguiente manera:

Primera quinteta:

• Blanca Yassahara Cruz García

• Laura Daniella Duran Ceja

• Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

• Martha Alejandra Tello Mendoza (acción afirmativa por discapacidad)

• María Magdalena Vila Domínguez

Segunda quinteta:

• Arturo Manuel Chávez López

• Juan Manuel Guerrero Jiménez

• Armando Hernández Cruz (acción afirmativa por discapacidad)

• Armando Xavier Maldonado Acosta

• Daniel Preciado Temiquel

Quinteta mixta:

• Armando Ambriz Hernández

• Silvia Guadalupe Bustos Vásquez

• Claudia Díaz Tablada

• Frida Denisse Gómez Puga

• Bernardo Valle Monroy

En cada uno de los grupos hay representantes del norte del país y, por primera vez, se incorporan perfiles oriundos de Tamaulipas.

En la primera quinteta, la Dra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, originaria de Nuevo León, politóloga con Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, maestrías en Relaciones Internacionales por la Universidad de París I y en Teoría Política por la Universidad Autónoma de Madrid, así como una especialidad en Análisis de Políticas Públicas por la Universidad de Lausana.

En su trayectoria profesional figura haber sido consejera del Instituto Electoral de Nuevo León durante 12 años, directora de Relaciones Institucionales y con Gobiernos del Tecnológico de Monterrey y directora del Instituto de las Mujeres en Nuevo León. Actualmente es Rectora del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación del Estado de nuevo León (IIIEPE).

En la segunda quinteta se ubica el tamaulipeco Juan Manuel Guerrero Jiménez, ingeniero en sistemas y actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Electoral de Tamaulipas.

Y conformando la tercera quinteta está la Lic. Frida Denisse Gómez Puga quien es licenciada en Derecho y cursando la Maestría en Finanzas y Administración; fue presidenta de una Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, titular del Departamento de Litigios Constitucionales en el Congreso del Tamaulipas, Subsecretaria General y Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Actualmente es titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Tres aspirantes con el perfil y la trayectoria suficientes para ocupar las tres vacantes del periodo 2026–2035, y con ello fortalecer la presencia del norte del país en la herradura del INE. Les deseo el mayor de los éxitos. ¡Enhorabuena!

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