En ITAVU se burlan de la “justicia”

Entre Líneas/ Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Al margen de quien tenga razón en la falla estructural en el dique el “camalote” que de acuerdo a pobladores se está filtrando agua en cantidades industriales de agua salada al sistema lagunario en Altamira lo cual a decir de los quejosos representa un riesgo sanitario para la población de la región sur de la entidad afectando de paso la actividad pesquera y la cotidianidad de cientos de familias.

La situación se agrava de manera contundente pues han aparecido muertas mas de tres

toneladas de especies varias esto derivado de los cambios en la hidrodinámica y la

salinidad del sistema, admitieron los secretarios de Recursos Hidráulicos y Desarrollo Urbano RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ y KARL HEINZ BECKER respectivamente agregando

además que en ningún momento se afectó la calidad del agua que es para el consumo

humano, como tampoco la actividad pesquera ha sido detenida.

Al respecto pobladores de aquella región contradicen los señalamientos oficiales al afirmar que minimizar la mortandad de tres toneladas de peces no es asunto menor y que desde luego si afecta de manera sobrada la actividad pesquera, hablan que no se afectó la calidad del agua pero minimizan el grave tema de la mortandad de peces sin contar que la situación afecta también de manera directa a cientos de pobladores.

Asimismo cientos de afectados echan en cara que autoridades federales en epoca de

ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR prometió que el dique el “camalote” quedaría

terminado, lo cual ha sido una de las muchas mentiras hechas por el ex presidente y de ello, hay constancia.

Por otra parte llama la atención que los funcionarios en mención indiquen que la mortandad de los peces no se debe al derrame de hidrocarburos mismos que contaminaron miles de kilómetros de costas del Golfo de México incluyendo de las de Tamaulipas lo anterior habida cuenta que PEMEX siempre negó ser la causante de la tragedia ambiental cuando en realidad y finalmente resultaron ser los únicos responsables, en pocas palabras no se enganchen con tan monumental mentira.

En tanto quienes siguen como si nada son los funcionarios del ITAVU encabezados por su director MANUEL TREVIÑO CANTÚ respecto a su evidente participación en la aprobación de escrituras falsas que van en perjuicio de familias tamaulipecas concretamente en dos de la capital del estado.

El señalamiento en contra del mentado y fraudulento organismo público es tanto que existe una denuncia interpuesta en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción bajo el número de expediente FEEC/00015/2026 en donde también por cierto aparece señalado el Director Jurídico de dicha dependencia estatal JESÚS LLANO, así como conocidos notarios de la regiòn.

Desde luego que tal acusación les debe importar un reverendo cacahuate habida cuenta

que siendo como son parte de la 4T no serán molestados ni con el pétalo de una

averiguación, para eso controlan todas las instancias judiciales, constatado lo que ya es una costumbre del morenismo y de lo que ello emane, mentir, traicionar, robar y mucho, así las cosas.

En otro tema con cercanía, sensibilidad y compromiso social el Sistema DIF Tamaulipas que preside la doctora MARÍA de VILLARREAL continúa fortaleciendo el bienestar de las familias mediante acciones directas en territorio a través del Programa Lazos de Bienestar.

Como parte de estas labores, los Mensajeros de Paz realizaron recorridos casa por casa en polígonos de atención prioritaria de los municipios de Ciudad Madero, Tampico y Altamira acercando apoyos a quienes más los requieren y atendiendo de manera directa sus necesidades.

Durante estas visitas se identificaron solicitudes relacionadas con la movilidad y la alimentación, logrando la entrega de 24 aparatos funcionales y 40 apoyos alimentarios contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de personas y grupos de atención prioritaria.

Cabe señalar que la atención personalizada permite escuchar de primera mano a las

familias y dar respuesta oportuna a sus peticiones y generar condiciones que favorezcan su autonomía, bienestar e integración en su entorno.

En tanto el Gobierno Municipal de Victoria destinará recursos adicionales al programa permanente de rehabilitación de calles en la ciudad con resultados a corto plazo, así lo anunció el alcalde LALO GATTAS BÁEZ.

Apuntó que actualmente se realiza el estudio con la Tesorería Municipal y la Secretaria de Obras Públicas para definir el monto y metas para desarrollar un programa especial donde se destinará recursos propios a la rehabilitación de pavimentos en los distintos sectores de la ciudad.

Asimismo destacó que en la prestación de servicios públicos, el gobierno de Victoria

mantiene una eficiencia arriba del 90% en recolección de basura y alumbrado público, en tanto en el tema de bacheo recordó que el año anterior las lluvias afectaron el 70% del pavimento, ahí es donde más trabajamos de manera permanentemente.

Correo: maguilar96hotmail.com