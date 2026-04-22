Escala Tamaulipas a primeros lugares en México con más casos de GBG

A nivel nacional, Tamaulipas se ubica por debajo de San Luis Potosí, que contabiliza 133 casos activos.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas es hoy el primer lugar del norte de México con más casos de gusano barrenador del ganado (GBG) y el quinto a nivel nacional, escalando rápidamente posiciones durante este mes de abril conforme avanza la propagación de esta plaga zoosanitaria.

De acuerdo con el más reciente Informe de Casos de GBG en México correspondiente a la semana epidemiológica 16, la entidad registra actualmente 105 casos activos, lo que evidencia un crecimiento sostenido frente a semanas anteriores y confirma su ascenso dentro de las entidades más afectadas del país.

A nivel nacional, Tamaulipas se ubica por debajo de San Luis Potosí, que contabiliza 133 casos activos.

El primer lugar lo mantiene Veracruz con 203, seguido de Oaxaca con 169 y Chiapas con 143, este último reconocido como el primer estado donde se detectó nuevamente la presencia del gusano barrenador en México tras su reaparición.

El avance de la plaga en territorio tamaulipeco no solo se refleja en el número de casos, sino también en su expansión geográfica.

Y es que el reporte epidemiológico confirma que el gusano barrenador ya alcanzó a los municipios de Villagrán y San Carlos, donde actualmente se tienen cuatro y tres casos activos respectivamente, encendiendo alertas entre productores de la región centro y norte del estado.

Por esta imparable situación, ganaderos locales han comenzado a manifestar su preocupación ante lo que consideran un crecimiento acelerado del problema.

Pues señalan que, en campo, los casos se multiplican con rapidez y que la atención oportuna resulta limitada, obligando en muchos casos a los propios productores a intervenir directamente para evitar mayores afectaciones en sus hatos.

“Esto ya se está saliendo de control, porque cada semana aparecen más casos y no vemos una estrategia clara que nos respalde”, refieren productores consultados, quienes advierten que la falta de coordinación y seguimiento sanitario podría agravar aún más el panorama en los próximos meses.

En este contexto, también crecen los señalamientos hacia la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la cual, acusan, no ha emitido información puntual ni ha dado a conocer acciones concretas frente a un problema que ya impacta de manera directa la actividad ganadera.

El gusano barrenador del ganado es causado por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax y afecta principalmente a animales con heridas abiertas, donde deposita sus huevos, generando infestaciones que requieren atención inmediata para evitar complicaciones.