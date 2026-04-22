Estudiantes toman el Tec Victoria y exigen destitución de la directora por presuntos desvíos

El movimiento es encabezado por Diego Orlando Pacheco Santiago, presidente ejecutivo de la comisión estudiantil de la sociedad de alumnos, quien informó que los estudiantes mantendrán cerrada la institución al menos hasta el viernes

Por Raúl López García

Fotos: Jesús Berlanga

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria tomaron este miércoles las instalaciones del plantel y cerraron los accesos en protesta contra la directora Deysi Álvarez Vergara, a quien acusan de presuntos desvíos de recursos, aumento en los cobros escolares, hostigamiento y abandono en la infraestructura educativa.

El movimiento es encabezado por Diego Orlando Pacheco Santiago, presidente ejecutivo de la comisión estudiantil de la sociedad de alumnos, quien informó que los estudiantes mantendrán cerrada la institución al menos hasta el viernes y advirtió que no reabrirán las puertas aunque la directora se presente, pues exigen la presencia de autoridades federales provenientes de Ciudad de México para entablar un diálogo.

Desde temprana hora, los alumnos colocaron mantas y bloquearon los accesos principales bajo la consigna “Fuera Deysi”, exigiendo la destitución inmediata de la directora, el regreso de las becas estudiantiles y garantías de que no habrá represalias contra quienes participan en la protesta.

Entre las principales inconformidades, denunciaron incrementos en diversos cobros, malas condiciones en los salones por falta de mantenimiento en los aires acondicionados y decisiones administrativas que, aseguran, se han tomado sin consultar a la sociedad de alumnos. Además, señalaron compras consideradas innecesarias, como la adquisición reciente de una cámara fotográfica valuada en más de 80 mil pesos para el área de comunicación social, mientras persisten carencias básicas en las aulas.

Los manifestantes afirmaron que permanecerán en las instalaciones por tiempo indefinido hasta ser escuchados por las autoridades federales, por lo que solicitaron apoyo de la ciudadanía con agua, casas de campaña y toldos para resistir durante los próximos días.

La protesta ha generado expectativa entre la comunidad estudiantil y padres de familia, mientras crece la presión para que las autoridades educativas atiendan las demandas de los jóvenes y esclarezcan las acusaciones que hoy mantienen paralizado al Tecnológico de Ciudad Victoria.