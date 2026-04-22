Impactante hallazgo en la Luna: revelan misteriosa estructura en un cráter

En las imágenes que fueron compartidas por el experto Scott C.Waring se observa una enorme y misteriosa estructura sólida que está sobre la orilla de uno de los cráteres que tiene el satélite natural de la Tierra

ESTADOS UNIDOS.- Una impactante figura fue localizada en uno de los cráteres de la Luna cuya imagen fue difundida por el conocido teórico de la conspiración y experto en el fenómeno ovni, Scott C. Waring, quien además mostró las coordenadas exactas en las que está ubicada.

En las imágenes que fueron compartidas por Waring se observa una enorme y misteriosa estructura sólida que está sobre la orilla de uno de los cráteres que tiene el satélite natural de la Tierra, la cual sobresale debido a la parte trasera que parece una aleta por términos de familiaridad.

En una de las tomas de la imágen, Scott C. Waring colocó un color especial para marcar la impactante figura que yace en una parte de la Luna, con el propósito de remarcar la estructura que parece tener la forma de un pez o una ballena.

¿Qué es la estructura localizada en un cráter de la Luna?

“Aunque ya informé sobre otros ovnis de tamaño similar hace años, las coordenadas de la NASA para ese son un poco diferentes, pero en la zona general cercana. Encontre un ovni de 2.4 km de largo en la Luna de la Tierra en un antiguo archivo de la NASA del Apolo 17”, describió el experto.