Limpia en Morena

Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza

Hace días, en este mismo espacio comenté que Luis María Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán alias ‘El Andy’ ya resultaban insostenibles en la dirigencia de Movimiento Regeneración Nacional (morena), pues de cara al proceso electoral de 2027 el membrete requiere cuadros comprometidos con el proyecto presidencial.

Y ambos, no lo están, pues cada quien juega su propio juego. O el que les marca su verdadero jefe.

Recientemente, la cabecilla del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) dio la cara para desmentir la versión de su caída –al propalarse la versión que se originó en el mismo partido– diciendo que ninguna intención tiene de dimitir al cargo, aunque dejó en claro que renunciaría sólo si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se lo pide y la integra a un cargo en el Gobierno Federal.

Esto, tras la asunción de Citlalli Hernández Mora a la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones del membrete guinda, pues, hacia dentro del partido, su reingreso a la estructura dirigente tiene doble significado.

Por una parte, la concentración de las decisiones en materia electoral; incluidos los procesos internos para determinar las candidaturas a jugarse; y la renovación de la alianza entre morena y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

Y, por otro lado, prepararle la cama a tres personajes para que dejen, sin protestar, sin rebelarse y sin chantajes, sus cargos partidistas.

Ya le he comentado que los primeros serían Luis María y el tal ‘Andy’.

El tercero, obviamente Alfonso Durazo Montaño, quien se desempeña como presidente del Consejo Nacional de morena y gobernador de Sonora al mismo tiempo, sin entender el añejo refrán que reza: ‘quien a dos amos sirve…’

La salida de Alcalde Luján se prevé en corto. Tal vez hoy mismo.

Y para cubrir la vacante entraría Carolina Rangel Gracida, quien funge actualmente como secretaria general del CEN.

De ser así, Carolina convocaría a un Consejo Nacional para elegir a la sustituta de Alcalde Luján.

Ariadna Montiel Reyes, la secretaria de Bienestar, es favorita al cargo.

Así que no le sorprenda el cambio.

Por cierto, el 25 de marzo próximo pasado, aquí mismo comenté:

(…) Alcalde Luján será removida como dirigente de morena y de paso, quien ocupa la Secretaría de Organización: Andrés Manuel López Beltrán.

Esto a consecuencia de sus desacuerdos en la conducción partidista y su falta de colmillo político para alcanzar acuerdos sustantivos con partidos aliados para sacar avante la reforma electoral.

Ambos, ella y él, ya le estorban al proyecto presidencial, aun cuando el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador los haya impuesto, con miras a seguir operando (a trasmano) la conducción del membrete guinda.

De ahí la presunción de que los dos, en abril próximo, causarían baja.

La aportación de Alcalde Luján a morena ha sido una campaña abierta de afiliación partidista, pero conjuntamente con el mentado ‘Andy’, logrando el registro de cerca de 11 millones de ciudadanos, según ellos, aunque hay cifras oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE) que reportan 2 millones 300 afiliados oficialmente, hasta el momento.

Estas cifras contrastan, en mucho, con la aprobación ciudadana que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alcanza en las mediciones –de hasta cerca del 75 por ciento–, entre +/- 136 millones de habitantes considerando a los simpatizantes que reciben bimestralmente apoyos a su economía, por mandato constitucional, que suman aproximadamente 36 millones y siguen contabilizándose, conforme a los registros disponibles,

También, llevan a suponer que la cifra de nuevos afiliados es la misma de los ciudadanos recién beneficiados con los programas sociales, aunque, en el fondo, no compartan los proyectos de la CuatroTe.

Así que presumir trabajo político-partidista, no les queda a Luisa María ni al mentado ‘Andy’.

Lo más patético, es la declaración más reciente de Alcalde Luján, para justificar a su verdadero patrón.

Expresó: “Los que se sentían dueños de México, enloquecen cada vez que López Obrador envía un mensaje de este tipo”, refiriéndose al llamado del ex mandatario para apoyar económicamente al pueblo cubano. E igual, dijo que quienes no lo hagan carecen de ‘autoridad moral’ y una barbaridad mayor: ‘que Diosito los castigaría’.

La misma presidenta ha ordenado enviarle a Cuba petróleo y gasolina para resistir el embate estadounidense, así como alimentos, medicamentos y otros enseres, cuando en México hay millones de compatriotas hundidos en la miseria.

Pero, eso, es otro asunto, del que comentaré próximamente, a detalle.

Por ahora, insisto en el relevo necesario de Alcalde Luján. Y de ‘Andy’. Y de ‘Poncho’, aunque les irriten, al trío, los comentarios al respecto.

Así que los días de Alcalde Luján, López Beltrán y Durazo Montaño, al frente de morena, están agotándose.

Correo: jusam_gg@hotmail.com