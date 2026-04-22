MC, PRI, PAN y las regidurías pluris

Grano de arena/Juan Carlos López Aceves

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral que regularán, y durante el mismo no podrá haber reformas legales fundamentales, señala el artículo 105 constitucional en el inciso i) de su segunda fracción.

Por esta razón, el Artículo Segundo Transitorio del “Plan B”, de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, estableció que El Congreso de la Unión y las Legislaturas estatales, en el ámbito de su competencia, armonizarán su marco jurídico a las reformas aprobadas, a más tardar el 30 de mayo de 2026, puesto que la organización de los comicios federales y estatales, inicia en los primeros días de septiembre.

Como es el caso de Tamaulipas, en donde el artículo 204 de la Ley Electoral, señala que el proceso electoral ordinario, en este caso el 2026-2027, inicia el segundo domingo del mes de septiembre del año previo al de la elección.

Hasta el momento, el decreto del “Plan B” no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, no obstante que el Senado de la República hizo la declaratoria para informar que se cumplió con lo dispuesto por el artículo 135 de la Carta Magna, una vez que, tanto las Cámaras del Congreso de la Unión, como la mayoría de los Congresos locales, lo aprobaron.

La 66 Legislatura de Tamaulipas aprobó la Minuta durante la sesión realizada el pasado 9 de abril, por mayoría de 24 votos a favor de MORENA, MC y PT, y 6 en contra de la bancada del PAN. No suman 36 curules por la inasistencia de 6 diputadas y diputados, entre ellos ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, convertido en el legislador faltista por antonomasia.

Tomando en cuenta lo anterior, el Congreso del Estado tendrá todo el mes de mayo, para armonizar el marco jurídico tamaulipeco, a las disposiciones del “Plan B” de la presidenta SHEINBAUM PARDO.

Entre ellas, una que resulta de especial interés para los partidos opositores, como el PAN, PRI y MC que, por los resultados de los comicios de 2024, no tienen el torque para ganar un ayuntamiento de los municipios más poblados.

Verbigracia, ARTURO SOTO ALEMÁN, del PAN, HORACIO REYNA DE LA GARZA, del PRI o JUAN JOSÉ SALAZAR de MC, no tienen ninguna chance de vencer a JORGE “TICO” GARCÍA, HUGO RESÉNDEZ SILVA, GERARDO ILLOLDI REYES ni demás posibles candidaturas de MORENA en Victoria.

Los números no mienten: Ni yendo a bailar a Chalma, se les hace el milagro de ganar el Ayuntamiento que preside EDUARDO GATTAS BÁEZ.

Motivo por el cual, las baterías del PAN, PRI y MC en 2027, bajarán su mira para enfocarse en los cargos que se obtienen por la vía de la representación proporcional, como es el caso de las Regidurías.

No les queda de otra en este realismo al que se enfrentan, ante el ascenso de la marca MORENA, el avance del Gobierno de la Cuarta Transformación que conduce AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y la alta valoración que tiene en Tamaulipas la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Una combinación letal para las candidaturas opositoras, que se registrarán en los comicios locales y federales del próximo año.

Pero, siempre hay uno, la reforma que viene para ajustar la Ley Electoral del Estado al “Plan B”, tendrá que ajustar el tamaño de los ayuntamientos de los municipios de Altamira, Madero, Tampico, Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, reduciendo de 21 a 15 las regidurías que los conforman.

Seis regidurías menos en Victoria, representan una mala noticia para JUAN JOSÉ SALAZAR, PATO PÉREZ, LACHO REYNA, SOTO, MONTOYA, ALÁN PERALTA y demás aspirantes de MC, PAN y PRI.

Actualmente, los artículos 197 y 201 de la Ley Electoral, señalan que los municipios con una población mayor a los 200 mil habitantes, como es el caso de los 7 mencionados, se integrarán con 14 regidurías de mayoría y 7 pluris.

La única combinación que puede dejar tranquila a las dirigencias opositoras, que son las que reparten el pastel de estas regidurías, es que el Congreso local apruebe que estos Ayuntamientos se integren por 8 Regidurías electas por la vía de la mayoría relativa y 7 de representación proporcional.

Una combinación que no le conviene a MORENA. Por cierto, en Río Bravo y El Mante, las regidurías bajarán de 18 a 15. Tres menos para la oposición.