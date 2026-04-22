Rescatan a dos niñas encadenadas

Dos menores de 5 y 2 años fueron halladas encadenadas en un domicilio de Reynosa tras un reporte ciudadano; el DIF asumió su custodia y autoridades investigan maltrato infantil

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

REYNOSA, TAM.- Un reporte ciudadano alertó sobre dos niñas de 5 y 2 años en condiciones vulnerables, alertó a elementos de la Guardia Estatal que acudieron a un domicilio de la colonia Balcones de Alcalá, encontrando a las menores encadenadas.

El reporte al número de emergencias 911, alertó de la situación de las dos menores, que se encontrarían en la vía pública en la citada colonia de Reynosa, por lo que se desplegó un operativo de fuerzas de seguridad a la zona.

Los elementos de la Guardia Estatal acudieron a un domicilio ubicado en la calle Pino de la colonia Balcones de Alcalá, localizando a las dos niñas al interior de un domicilio, verificando que tenían cadenas sujetas a uno de sus pies.

Al hablar con las pequeñas, no pudieron proporcionar información sobre su domicilio ni el paradero de sus familiares, procediendo a retirar el candado para liberar a las menores de las cadenas.

Al lugar también acudió un trabajador social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Reynosa, para dar seguimiento al caso, confirmando indicios de maltrato infantil.

Las menores fueron trasladadas a la Casa Hogar del DIF municipal, donde recibirán atención, garantizando su integridad física y psicológica, asumiendo la custodia de ambas, en tanto se realizan las indagatorias.

La Vocería de Seguridad informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado integró una carpeta de investigación, para localizar a los responsables del delito de maltrato infantil y determinar las circunstancias en que las niñas fueron abandonadas en esas condiciones.

A través de un post en sus redes sociales, la Vocería de Seguridad reconoció la colaboración ciudadana para dar a conocer este caso, invitando a continuar reportando las emergencias al 911.

Más casos de menores en condiciones de vulnerabilidad

En las últimas semanas se han reportado casos de menores en situación de vulnerabilidad en el municipio de Reynosa, lo que ha generado la movilización de ciudadanos, colectivos y autoridades.

El pasado 15 de abril se reportó la desaparición de Ada Liz Jaramillo de 12 años de edad, quien escapó de su domicilio durante la noche y localizada el día 17 en un tianguis de la colonia Rodríguez.

La menor había señalado que escapó porque era víctima de maltrato por parte de su padrastro y su madre, lo que fue negado por su progenitora, señalando que solo le llamó la atención.

El 19 de abril, otro niño, esta vez de 8 años llamado Manuel fue localizado caminando solo por las calles de Reynosa durante la madrugada, bajo la lluvia y el frío, señalando que vive con una tía de nombre Jeny, quien lo maltrata.

El menor fue auxiliado por un ciudadano que utilizó redes sociales para solicitar orientación y protección para el menor, ante la falta de supervisión adulta inmediata, quedando bajo resguardo y protección del DIF de esa ciudad.

Un día después, el 20 de abril, se reportó la desaparición de Ángel «V», de 7 años, quien salió de su hogar en la colonia Benito Juárez sin zapatos ni pantalón. Horas más tarde se confirmó su localización.

El antecedente más reciente que se tiene sobre menores que son encadenados, ocurrió en 2018 en el municipio de Nuevo Laredo, donde un menor de 12 años de edad era encadenado por su madre y lo mantenía en condiciones inhumanas.

El menor fue rescatado gracias a una denuncia ciudadana que alertó sobre la situación del menor, quien permanecía con una cadena en su pie, la madre señaló que lo encadenaba para “protegerlo”, mientras ella salía a trabajar.

Antes en 2015 en Reynosa, elementos de Fuerza Tamaulipas rescataron a una bebé de un año de edad que se encotraba encadenada a un portabebé en un cuarto en la colonia Centro.

En el lugar se detuvo a una persona, quien dijo que era la responsable de la pequeña, y que la había encadenado porque la bebé lloraba mucho, mientras salía a buscar a la madre biológica de la menor, a quien no veía desde hacía un par de días.

En este caso fueron detenidas las dos mujeres, mientras la menor quedó bajo el resguardo y tutela del DIF de Reynosa.

Los datos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas indican que en este año se han integrado 1,790 carpetas de investigación relacionadas con el delito de violencia familiar.

Los municipios de la zona sur (Tampico, Ciudad Madero y Altamira), suman 462 denuncias por este delito, seguido de la región de Reynosa (Camargo, Díaz Ordaz, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo) con 409 carpetas de investigación.

La zona centro que incluye 16 municipios, incluyendo a Victoria suma 340 denuncias por violencia familiar, mientras que Matamoros (Burgos, Cruillas, Matamoros, Méndez, San Fernando y Valle Hermoso), registra 337 carpetas de investigación.

El municipio de Nuevo Laredo registra 138 denuncias en los primeros tres meses del año, mientras que la zona de El Mante (Aldama, Antiguo Morelos, Llera, Gómez Farías, González, El Mante, Nuevo Morelos, Ocampo y Xicoténcatl) se anota con 104 casos.