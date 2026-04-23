Asesinan a líder ganadera en Chihuahua; investigan ataque en establecimiento comercial

La reconocida empresaria perdió la vida en un establecimiento comercial de la carretera Cuauhtémoc-La Junta de Chihuahua

CHIHUAHUA, MÉXICO.- La tarde del miércoles 22 de abril se dio a conocer que Lina Alejandra Rodríguez, Secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM) fue asesinada cuando se encontraba en un establecimiento comercial ubicado en la carretera Cuauhtémoc-La Junta en el estado de Chihuahua, por lo que, como era de esperarse, este crimen causó una gran conmoción al interior del gremio ganadero y empresarial.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios locales, la ingeniera Lina Alejandra Rodríguez se encontraba al interior de un establecimiento de Agro Cali ubicado en el kilómetro 111 de la carretera Cuauhtémoc-La Junta de Chihuahua cuando fue agredida por un sujeto que le provocó múltiples heridas con un arma blanca, asimismo, trascendió que durante el ataque otra mujer también habría resultado herida, pero no se ha dado a conocer su identidad ni su estado de salud

“Una mujer íntegra y madre de cuatro hijos”, MUGAM exige justicia para Luna Rodríguez

La organización que ella misma fundó, Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), emitió un sentido mensaje en redes sociales en el que recordaron a la empresaria como una mujer íntegra, trabajadora, querida y respetada, además, hicieron un enérgico llamado a las autoridades para esclarecer este lastimoso crimen, por el cual, no se reportan personas detenidas.

“Con profundo dolor e indignación enfrentamos la pérdida de la Ing. Lina Alejandra Rodríguez, socia fundadora de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), nuestra querida y respetada amiga. Su muerte nos sacude en lo más profundo“.La expresión más cruda de la violencia y crimen que vivimos en nuestro país se plasma en este cobarde asesinato

Llamamos enérgicamente a la gobernadora del estado de Chihuahua, la Mtra. Maru Campos Galván, a que instruya firmemente al Lic. César Jáuregui Moreno, Fiscal General del Estado de Chihuahua, a que se lleve a cabo una investigación clara y con resultados sobre los responsables.

Lina Alejandra fue una mujer íntegra, trabajadora, madre de cuatro hijos, querida y respetada en su comunidad, humana, sensible y mujer de fe. No hay palabras que puedan expresar nuestro pesar he indignación”, fue el texto que se escribió a través de los canales oficiales de Mujeres Ganaderas de México.

Cabe destacar que, múltiples delegaciones nacionales de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM) han expresado sus condolencias tras el asesinato de Lina Rodríguez, además, también han aprovechado para exigirle a las autoridades de Chihuahua que pongan especial atención a la investigación de este crimen para capturar al o a los responsables y hacerle justicia a la empresaria.

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MÉXICO