“¡Demuéstralo con pruebas!”: Lorena Herrera confronta a Facundo por revivir polémico rumor

La actriz y modelo, de 59 años de edad, y el comediante se conocen desde hace años, ya que en 2002 coincidieron en “Big Brother VIP México”

MÉXICO.- Uno de los rumores más polémicos de los años 2000 resurgió, desatando una nueva controversia. Los implicados son Lorena Herrera de la Vega y Esteban Facundo Gómez Bruera, ya que el comediante dijo en el pasado que la actriz y modelo es hombre y ahora retomó esto, cuestionando nuevamente el sexo de la famosa.

La historia de esta polémica se centra en 2002 porque Lorena Herrera y Facundo, de 59 y 47 años de edad, respectivamente, coincidieron en el reality show “Big Brother VIP México”. A manera de broma, el comediante llegó a decir que la famosa es biológicamente hombre e incluso propuso salir de dudas y, por lo mismo revisaba el inodoro luego de que ella lo usaba para comprobar si había salpicado la taza.

Qué pasó entre Lorena Herrera y Facundo

Tras casi 24 años de esto, el tema resurgió porque Facundo dijo que sí se enfrentaría contra Lorena Herrera en el ring, aunque admitió “creo que sí me madrea”. Además, expuso que todavía no tiene las pruebas para demostrar que la actriz es biológicamente hombre, pero está abierto a que se reencuentren para “comprobar que no era cierto lo que dije de ella (…), no sé, viendo si deja mojada la taza”.

“Me encantaría poder asegurar cualquiera de las dos opciones, pero todavía no…”, expuso el comediante. “Todo científico requiere de una experimentación y pues yo no he tenido ese experimento todavía en mis manos”

Lorena Herrera le exige a Facundo que demuestra lo que ha dicho de ella

Lorena Herrera no sólo supo de las nuevas declaraciones de Facundo con las que revivió el rumor de que es hombre, sino que arremetió contra él y le pidió que la deje en paz e incluso que considere retirarse porque es “ridículo”.

“Creo que es muy poco hombre realmente como para que yo le pueda demostrar que soy mujer verdaderamente. ¡Facundo, por el amor de Dios, ya deja de hablar de mí! O sea, es ridículo, en serio… ¡Ya retírate, ya estás grande también, la verdad, y no estás tan bien conservado como yo, estás bastante traqueteado!”, expresó la famosa

Lorena Herrera culpa a Facundo de perder a su público heterosexual y trabajo

A fin de poner un alto, Lorena Herrera retó a Facundo para que demuestre que es hombre y no mujer, sugiriendo que frente a los medios le hagan un ultrasonido con una ginecóloga. De hecho, la actriz le pidió al comediante cuatro millones de pesos para que realicen esto, ya que dijo que por su culpa perdió a su público heterosexual y perdió trabajo.

“Facundo, te reto, ¡venga cuánto me vas a dar! Lo hacemos aquí , con todos los medios, con un ultrasonido, una ginecóloga, la que ustedes elijan, no la voy a elegir yo. ¿Sabes cuántos contratos a mí se me han caído por esa estupidez que dijo?, ¡muchos!, simplemente perdí todo mi público heterosexual a raíz de su estupidez. Te reto, venga, dame cuatro millones (de pesos), yo te demuestro y tú me demuestras lo que has dicho durante veintitantos años. Pobre hombre, no tiene los cuatro millones, no importa, lo podemos dejar en dos (millones de pesos).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO