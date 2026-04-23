Presentan plan de obra pública 2026

El gobierno municipal de Nuevo Laredo proyecta una inversión superior a mil 332 millones de pesos en infraestructura, con obras enfocadas en servicios básicos, vialidades y desarrollo urbano.

Staff

Expreso – La Razón

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del COPLADEM, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal presentó el Programa Anual de Obra Pública Municipal 2026, que contempla una inversión de mil 332 millones 555 mil 982 pesos.

Durante el encuentro, en el que participaron representantes de los sectores público, social y privado, la edil expuso las principales líneas de acción en materia de infraestructura, destacando que el plan se basa en las necesidades planteadas por la ciudadanía.

“Este plan nació en las calles, producto del diálogo directo, de las solicitudes, las opiniones y las prioridades que las y los ciudadanos han compartido con este Gobierno Municipal”, señaló.

La alcaldesa indicó que el programa busca atender rezagos históricos en servicios básicos, así como fortalecer la infraestructura urbana, particularmente en rubros como drenaje sanitario y pluvial, además de la rehabilitación y construcción de vialidades.

Asimismo, destacó que algunos proyectos recientes han contribuido a posicionar a la ciudad en el ámbito nacional, entre ellos la modernización del Mex II, la construcción del puente elevado “Calzada de los Héroes”, la rehabilitación de plantas tratadoras de agua y la creación de infraestructura social como clínicas y espacios deportivos.

Canturosas Villarreal subrayó que estos avances han sido posibles mediante la coordinación con los gobiernos federal y estatal, lo que ha permitido impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo del municipio.

Para 2026, el gobierno municipal prevé fortalecer la inversión en pavimentación y servicios básicos en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y consolidar el crecimiento urbano.

Al concluir la sesión, la alcaldesa reconoció la participación de los subcomités y de la sociedad civil en la integración del programa, al considerar que su colaboración es clave para orientar las acciones de gobierno.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas presentó el Programa Anual de Obra Pública 2026 ante integrantes del COPLADEM, con una inversión superior a mil 332 millones de pesos.