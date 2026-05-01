Buscan emparejar sueldos en Ayuntamiento de Tampico; SETRAT pide piso parejo

El líder del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Republicano Ayuntamiento de Tampico (SETRAT), Cervando Gómez Valleza, reconoció que ya hay avances con la actual administración municipal, pero la nivelación sigue siendo prioridad.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Al menos 180 de 323 trabajadores del Ayuntamiento de Tampico buscan que se corrijan diferencias salariales que, aunque parecen mínimas, evidencian desigualdad entre sindicatos.

El líder del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Republicano Ayuntamiento de Tampico (SETRAT), Cervando Gómez Valleza, reconoció que ya hay avances con la actual administración municipal, pero la nivelación sigue siendo prioridad.

“La igualdad salarial que tenemos un poquito más bajo… en algunos departamentos ganamos menos que el otro sindicato unos 50 pesos… ya acordó la presidenta que se va a ir nivelando por departamentos, tenemos buena respuesta en eso… los mismos derechos de los días económicos ya se fueron firmados”

Además de la homologación salarial, el dirigente indicó que existe el compromiso de otorgar un beneficio mensual a los agremiados, lo que representaría un alivio económico adicional.

Gómez Valleza dijo que la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya ha mostrado apertura y respeto a la ley, lo que permitió resolver conflictos laborales, como el desplazamiento de trabajadores en la Estación de Transferencia.

“Estuvimos macheteándole… estaban quitando derechos… hay manipulación del contrario… a la gente de nosotros la hacen a un lado… estamos en acuerdo con la presidenta municipal”

A pesar de los avances, el líder sindical dejó claro que la lucha continúa. El objetivo es que los integrantes del SETRAT accedan a las mismas prestaciones y condiciones laborales que otros gremios del Ayuntamiento.