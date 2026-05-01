Cierran puerto de Tampico a embarcaciones menores por evento de norte

La medida fue emitida mediante el aviso a los marinos número 047/2026. El cierre aplica exclusivamente a embarcaciones menores.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El puerto de Tampico será cerrado a la navegación de embarcaciones menores de 500 UAB desde las 18:00 horas de este 1 de mayo, ante condiciones adversas generadas por un frente frío y evento de norte.

La medida fue emitida mediante el aviso a los marinos número 047/2026.

“Debido a un frente frío y un evento de norte, se presentan vientos del norte-noroeste de 25 a 35 nudos con rachas de 40 a 50 nudos, así como oleaje elevado”, detalla el aviso oficial.

Las condiciones previstas incluyen rachas de viento que alcanzan entre 74 y 92 kilómetros por hora, además de oleaje de hasta 4.8 metros de altura, lo que representa riesgo para la navegación menor.

También se pronostican chubascos fuertes con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, así como tormentas puntuales de hasta 50 milímetros en la región sur de Tamaulipas.

El cierre aplica exclusivamente a embarcaciones menores.

Las autoridades marítimas mantienen vigilancia y coordinación con sectores portuarios, pesqueros y de protección civil.