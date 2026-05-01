Con el Jesús en la boca

ENTRELINEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

Hágase lo que se haga y dígase lo que se diga el daño a la política mexicana acicateado como era de esperarse por el único ente que puede hacerlo y dentro del contexto que más lástima, el narcotráfico como es el caso que nos ocupa el cual por cierto cabalga rampante con la complicidad de principales figuras políticas del país encabezado por gobernadores, empresarios y picudos funcionarios del actual régimen de corte morenista.

Esta vez el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de la fiscalía de New York y la DEA acusaron con índice de fuego por tener presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa al Gobernador del Estado en funciones RUBÉN ROCHA MOYA y a nueve funcionarios más entre ellos, el senador de MORENA y supuesto candidato a suceder en el cargo a ROCHA MOYA el ex secretario general de gobierno ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ.

En el entuerto nadie debe sentirse sorprendido habida cuenta que desde el mismo inicio de su gestión en aquel estado ROCHA MOYA fue señalado como uno de los principales involucrados con el mentado cártel con el cuál presuntamente sostenía fuerte relación por ser uno de los pilares que lo apoyó a llegar a la gubernatura y a cambio les facilitó el libre tránsito en todos los sentidos.

Igualmente bien se sabe que diversas autoridades de justicia, congresistas y el mismo presidente de los Estados Unidos, DONALD TRUMP en más de una ocasión exigieron al gobierno mexicano encabezado por CLAUDIA SHEINBAUM PARDO que no sólo les entregaron a los capos del narcotráfico sino que también insinuaron llamarán a cuentas a quienes les permitían operar libremente en clara referencia a los políticos alta gama pertenecientes a MORENA, entre los que figuran desde secretarios de estado, gobernadores, dirigentes nacionales y militares de alto rango.

Como se puede observar tal petición una y otra vez fue ignorada por la Presidenta SHEINBAUM lo que sin duda desencadenó en la brutal acusación en contra del gobernador sinaloense y nueve funcionarios picudos quienes ahora enfrentarán un proceso judicial ya sea en aquel país o en México, así las cosas.

De todo esto la doctora CLAUDIA fijó su postura solicitando pruebas contundentes y fehacientes de los señalados a las autoridades norteamericanas dejando en claro que de otra manera nomás no serían extraditados a los estados unidos como es su deseo.

En fin el hecho que ha conmocionado a la grey morenista y a decenas de políticos de la misma filiación sin duda alguna deben andar con el jesús en la boca habida cuenta que muchos de ellos supuestamente se dejaron corromper utilizando dinero mal habido para financiar campañas políticas-electorales y llegar a los altos cargos que hoy detentan.

En tanto en algo inédito y que se sepa jamás había pasado dentro del actuar de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se realizó el segundo informe de labores del rector DÁMASO ANAYA ALVARADO sin los tumultos habituales, sin la presencia de medios de comunicación y con la invitación de pocas personalidades.

Del porqué del nuevo formato, no se dio mayor explicación trascendiendo lo sucedido solamente a través de una señal en línea, así las cosas por el rumbo de la grey universitaria.

Por otra parte, del feudo panista se señala que en los próximos días ahora sí saldrá la muy cacareada convocatoria para elegir al o a la nueva dirigente del Comité Estatal del partido. La fecha se estima llegue a su punto final a mediados del mes en curso la fórmula sigue con CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS y GLORIA GARZA, siendo el panismo quien

decida si es el “Truko” o la dama en mención quien encabece el partido en el estado, el caso que el partido se quede en cualesquiera de los dos.

En otro tema con el objetivo de formalizar la integración y operación del Consejo Estatal de Nutrición la secretaría de salud MARCELA HERNÁNDEZ CAMPOS realizó la firma del Acta de Actualización y tomó protesta a los integrantes que forman parte de este órgano colegiado.

En este evento protocolario se establecieron las bases para la implementación de estrategias integrales dirigidas a la prevención y control de los principales problemas nutricionales como el sobrepeso, la obesidad y la desnutrición.

La funcionaria estatal destacó que la malnutrición genera muchos problemas de salud pero solamente se han enfocado en atender patologías provocadas por ésta y para ello existe este consejo, en donde se analiza el trabajo de cada una de las instituciones para solucionar este problema de salud pública.

En dicho espacio permanente de trabajo y colaboración interinstitucional se presentó el funcionamiento del CEN y la estrategia nacional “Nutriendo Futuros Saludables” la cual está orientada a fortalecer la detección y atención de la desnutrición aguda de la niñez de menores de cinco años.

Correo: maguilar96hotmail.com